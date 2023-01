Silent Hill – Noch 3 Titel in Planung?!

Ein Leaker meldet, es seien mehr Spiele in Planung, als Konami bis jetzt bestätigt hat.

Silent Hill. 2022 endete mit lang ersehnten Nachrichten für Silent Hill Fans. Ein Remake des besten Silent Hill Teils, Silent Hill 2, wurde angekündigt. Dies gemeinsam mit drei weiteren Projekten, darunter auch einem neuen Kinofilm. Silent Hill ist das erste größere Franchise, an welches sich Konami nach der Trennung von Mastermind Hideo Kojima heranwagt. Das letzte bekannte Projekt war “Silent Hills“, wo Hideo Kojima höchstpersönlich Regie geführt hätte, gemeinsam mit Guillermo del Toro an seiner Seite und Norman Reedus in der Hauptrolle. Nach der Trennung von Kojima und Konami sollte aus dieser Partnerschaft Death Stranding entstehen. Auch hier wurde kürzlich die Fortsetzung verkündet.

Silent Hill – Weitere Projekte in Planung

Gleich zu Neujahr erhielten Silent Hill Fans eine weitere Botschaft. In Taiwan tauchte plötzlich eine Listung für “Silent Hill: Short Messages” auf. Das Spiel wird für die PS5 angeführt. Bisher gab es noch keine offiziellen Meldungen zu Silent Hill: Short Messages von Konami-Seite.

Nun meldet ein Leaker, dass es noch drei weitere Projekte zu Silent Hill in Planung geben soll! Silent Hill: Short Messages, sei keines davon. Inklusive diesem sprechen wir also von noch vier nicht offiziell verkündeten Silent Hill Projekten.

In der im Oktober durchgeführten Silent Hill Transmission von Konami wurden bisher folgende Spiele angekündigt:

Das Remake von Silent Hill 2

Silent Hill Townfall , ein noch nicht weiter spezifizierter neuer Titel im Silent Hill Universum

, ein noch nicht weiter spezifizierter neuer Titel im Silent Hill Universum Silent Hill f, ein komplett neues Spiel, welches in Japan spielt

ein komplett neues Spiel, welches in Japan spielt Silent Hill Ascencion , eine interaktive Media-Experience

, eine interaktive Media-Experience Ein neuer Silent Hill Film

Nun ist mit Silent Hill: Short Messages ein weiterer Titel aufgetaucht. Der Leaker gibt zu verstehen, dass es noch drei weitere Projekte im Silent Hill Franchise geben solle. Dies würde bedeuten, dass insgesamt acht Silent Hill Spiele in Entwicklung sind!

Konami & Silent Hill

Ist Silent Hill aber wirklich acht komplett neue Spiele “wert”? Ja, Silent Hill war definitiv eine Marke, die für Fans des Horror-Genres immer präsent war. Doch war es nie überdimensional erfolgreich, noch ein herber Rückschlag. Zugegebenermaßen schaffte es die Serie nach der PS2 nicht wirklich Fuß zu fassen. Es gab noch einen Ableger auf der PS3, es folgten welche auf der Nintendo Wii, als auch auf der Sony PSP und PS Vita. Aber diese waren nur noch die finalen Nägel im Sarg der Serie.

Bis dann die “PT Demo” im PS Store auftauchte und sich als neues Silent Hills unter der Feder von Hideo Kojima entpuppte. Hier hatten Fans der Serie erstmals wieder Hoffnung, dass etwas Leben eingehaucht wird. Dieses Licht erlisch aber mit der Trennung des Metal Gear Solid Erfinders von Konami.

Nun scheint Konami keine Zeit verlieren zu wollen und die so lange durch Gerüchte am Leben erhaltene Neugier nicht nur stillen, sondern komplett aufsaugen zu wollen. Sie planen also gleich einmal sieben komplett neue Titel, inklusive dem Remake von Silent Hill 2 und einem neuen Kinofilm. Bei so vielen Projekten wird ja hoffentlich schon der eine oder andere Gewinner dabei sein. Die Silent Hill Fans freut es bestimmt!