Silent Hill x Fortnite: Insider berichtet über kommenden Horror-Crossover

Fortnite ist bekannt für seine spektakulären Kooperationen, von Marvel-Superhelden über Star Wars bis hin zu Horror-Ikonen wie Freddy Krueger oder Ghostface. Nun sorgt ein frisches Gerücht für Aufsehen: Laut einem verlässlichen Insider soll bald ein Silent Hill-Crossover im Epic Games-Dauerbrenner-Titel erscheinen.

Die Infos stammen von Leaker Wenso, der sich bereits mit korrekten Vorhersagen zu Staffel 3 und 4 einen Namen machte. Auf X.com (vormals Twitter) schrieb der Insider: „Silent Hill is planned to come to Fortnite soon!“ – eine Nachricht, die sofort für wilde Diskussionen in der Community sorgte.

Welche Silent Hill-Charaktere könnten in Fortnite kommen?

In den Fan-Diskussionen geht es vor allem um die Frage: Welche Figuren aus Silent Hill schaffen den Sprung auf die Fortnite-Insel?

James Sunderland – der Protagonist von Silent Hill 2, aktuell durch das Remake wieder im Rampenlicht

– der Protagonist von Silent Hill 2, aktuell durch das Remake wieder im Rampenlicht Heather Mason – bekannt aus Silent Hill 3

– bekannt aus Silent Hill 3 Hinako – die neue Heldin aus Silent Hill f, das am 25. September erscheint

– die neue Heldin aus Silent Hill f, das am 25. September erscheint Pyramid Head – die ikonischste Figur der Reihe und fast schon gesetzt bei den Fans für ein Halloween-Crossover

Viele Reddit-Nutzer spekulieren, dass es wie gewohnt drei Skins geben könnte. Andere hoffen sogar auf einen speziellen Bosskampf gegen „Pyramid Head“ im Rahmen der Fortnitemares-Events.

Warum gerade jetzt?

Der Zeitpunkt wäre nicht zufällig. Silent Hill erlebt gerade ein großes Comeback:

Das Silent Hill 2 Remake erschien 2025

erschien 2025 Silent Hill f startet am 25. September

startet am 25. September Mehrere Filme und Serienprojekte sind in Arbeit

Ein Fortnite-Crossover würde perfekt in diese Marketing-Offensive passen, vor allem, wenn es im Rahmen von Fortnitemares 2025 stattfindet. Dort werden traditionell Horror-Charaktere und neue Spielmodi eingeführt.

Ob James Sunderland, Heather oder Pyramid Head: die Vorstellung, Silent Hill-Charaktere bald in Fortnite zu sehen, ist gleichermaßen bizarr wie spannend. Offiziell bestätigt ist das Crossover noch nicht, doch die Hinweise und der Zeitpunkt deuten stark darauf hin. Sollte es wirklich passieren, dürfte Fortnite-Fans ein besonderes Halloween-Event erwarten, das Horror-Atmosphäre und Battle-Royale-Chaos verbindet. Immerhin könnte auch Scooby Doo auf den Pyramid Head in Fortnite treffen. Wenn ein anderes Gerücht zur Wahrheit wird.

