Silent Hill-Geheimnis enthüllt: Überraschendes Detail kommt ans Licht

Wenn du ein Fan von Horrorspielen bist, dann wirst du (mit entsprechenden Alter) Silent Hill gespielt haben. Eine der wenigen Horrorserien über die so viel gesprochen und diskutiert wurde. Ein Thema für Spieler ist jenes, was am Himmel runterrieselt. Und Masahiro Ito, Art Director für Silent Hill 2 und 3, stellte bereits 2022 klar, was es ist: Asche oder Schnee?

Warum geht es? Im ursprünglichen Silent Hill (Release 1999) peppen weiße Punkte den Himmel auf. Es gibt einen klaren Moment im Spiel, der belegt, dass es sich dabei um Schnee handelt. Viele Spieler dachten es wäre Asche.

Warum gibt es dieses Missverständnis? Es gab nicht nur Videospiele, sondern auch Verfilmungen. Der Film, der 2006 veröffentlicht wurde, nahm sich einige Freiheiten heraus. Er kombinierte mehrere Videospiele des Franchise, einschließlich den Pyramid Head von Silent Hill 2. Im Film war es so, dass aufgrund eines “Kohleflözbrandes” die Stadt Silent Hill von Rauch und Asche heimgesucht wurde. In den Spielen aber nicht!

Für den Film ließ sich Drehbuchautor Roger Avary von der Stadt Centralia in Pennsylvania inspirieren. Dort entzündete sich eine unterirdische Kohleader, schuf eine Gefahrenzone und hinterließ eine Geisterstadt.

Masahiro Ito veröffentlichte einen Screenshot aus dem Spiel, in dem die Charaktere einen Dialog sprechen, dass es draußen schneit. Es ist also definitiv keine Asche!

The white dots in the sky in the game are not ash. "It's snowing out." pic.twitter.com/Sh8DnJfACl

— 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) July 19, 2022