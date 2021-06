Shin Megami Tensei V – Neue Details und physische Editionen vorgestellt

(C) Atlus und Nintendo

Auf der diesjährigen E3 wurde der nächste Ableger der Shin Megami Tensei-Reihe angekündigt. Zunächst kursierten zahlreiche Gerüchte um Shin Megami Tensei V, nun wissen wir das sie der Realität entsprechen. Selbst der Release-Zeitraum hat der Tatsache entsprochen. Denn am 11. November soll der Titel in Japan und am 12. November dann auch weltweit für Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Seit der Ankündigung wurden bereits die Story-Elemente von Shin Megami Tensei V sowie die einzelnen physischen Editionen des Spiels vorgestellt!

Die Geschichte um Shin Megami Tensei V

Geschichtlich spielen wir einen Protagonisten, der in Tokyo die Join Academy High-School besucht und auch dort lebt. Die Tage sind friedlich und er lebt kein außergewöhnliches Leben. Doch eines Tages versuchen er und seine Freunde die Shinagawa Station zu durchqueren, die jedoch wegen eines Mordes abgeriegelt wurde. Nachdem seine Freunde plötzlich verschwunden sind, beginnt der Protagonist im nahegelegenen Tunnel seine Suche nach ihnen. Doch der Tunnel selbst bricht zusammen und der Protagonist verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, findet er sich im zerstörtem und menschenleeren Tokyo, namens Da’at wieder.

Nach der Erkenntnis in welcher Lage er sich gerade befindet, wird er zugleich von Dämonen attackiert und versucht zu fliehen. Während seiner Flucht erscheint eine mysteriöse Gestalt vor ihm und bietet ihm seine Hilfe an „Nimm meine Hand wenn du nicht sterben möchtest„. Ihr fusioniert mit dem unbekannten und seid fortan als die „verbotene Existenz“ bekannt. Nach diesem Ereignis müsst ihr euch als Nahobino in zahlreiche Kämpfe zwischen Dämonen und Götter stürzen und eure Bestimmung suchen.

Bislang bekannte Charaktere

Protagonist – High-School-Student aus Tokyo, der sich nach dem Einsturz des Tunnels in Da’at wiederfindet;

– High-School-Student aus Tokyo, der sich nach dem Einsturz des Tunnels in Da’at wiederfindet; Aogami – Ein mysteriöser Mann der plötzlich vor dem Protagonisten aufgetaucht ist. Nachdem sie sich die Hand geben fusionieren sie und formen das verbotene Wesen „Nahobino“;

– Ein mysteriöser Mann der plötzlich vor dem Protagonisten aufgetaucht ist. Nachdem sie sich die Hand geben fusionieren sie und formen das verbotene Wesen „Nahobino“; Nahobino – Das verbotene Wesen ist die Fusion zwischen dem Protagonisten und Aogami. In der Form seid ihr in der Lage paranormale Fähigkeiten zu verwenden.

Neben den vorgestellten Charakteren wurden auch einige Gameplay-Mechaniken vorgestellt, die den einen oder anderen Persona 5-Fan bekannt vorkommen könnten.

Ihr entscheidet ob ihr euch dem Weg des Lichts hingeben wollt oder zur dunklen Seite wechseln möchtet;

Gegner bewegen sich Frei auf der Karte und das Ausrufezeichen symbolisiert euch, dass der Gegner euch wahrgenommen hat und verfolgt;

Das attackieren der Schwächen oder ein kritischer Schlag ermöglichen es euch eine weitere Aktion durchzuführen;

Nach einer erfolgreichen Verhandlung mit einem Dämonen, schließt dieser euch an und ist fortan einer eurer Verbündeten;

Dämonen könnt ihr darüber hinaus auch zusammen fusionieren, wodurch ihr ein neues Wesen erschaffen könnt;

Physische Versionen vom neusten Ableger

SteelBook Edition – In dieser Variante erhaltet ihr beim Kauf von Shin Megami Tensei V ein Steelbook dazu.

Fall of Man Premium Edition – Diese Edition enthält ebenfalls das Steelbook, einen 2 CD-Soundtrack und ein Dämonenhandbuch mit mehr als 100 Seiten. Darüber hinaus erhaltet ihr eine Schultertasche mit Jack-Frost-Branding.