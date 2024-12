SEGA: Warum keine neuen Retro-Mini-Konsolen mehr kommen werden

Du bist auf der Suche nach einer Retro-Dreamcast-Konsole? Oder möchtest gar zu Panzer Dragoon am SEGA Saturn zurückkehren? Wird SEGA in Zukunft weitere Retro-Mini-Konsolen auf dem Markt bringen? Die Antwort darauf könnte dich überraschen, denn SEGA Präsident Shuji Utsumi hat kürzlich in einem Interview klare Worte dazu gefunden.

Vielleicht erinnerst du dich an den Erfolg der SEGA Mega Drive (US: Genesis) Mini I und II. Beide Konsolen haben Fans weltweit begeistert und Nostalgie pur geliefert. Doch laut Utsumi will SEGA sich nicht länger auf den Retro-Markt konzentrieren. „Ich bin nicht der Typ für die Mini-Richtung. Das passt nicht zu mir. Ich möchte moderne Spieler ansprechen“, erklärte Utsumi gegenüber der britischen Zeitung The Guardian.

Die Botschaft ist klar: SEGA schätzt seine Vergangenheit, will sich aber nicht in Nostalgie verlieren. Stattdessen liegt der Fokus darauf, innovative und neue Erlebnisse zu schaffen. „Wir sind keine Retro-Firma“, wie der SEGA-Chef betonte.

„Wir lieben unser Erbe, aber wenn wir uns nur darauf verlassen, werden wir irgendwann zur Geschichte. Und genau das wollen wir nicht.“

Was bedeutet das für SEGA-Fans der ersten Stunden?

Seit Jahren gibt es Gerüchte über mögliche Mini-Versionen der legendären SEGA Dreamcast oder Saturn. Doch Utsumis Aussagen machen deutlich, dass Fans wohl nicht auf solche Projekte hoffen sollten. Statt in die Vergangenheit zu blicken, richtet SEGA den Blick nach vorne.

Aber warum genau diese Entscheidung? SEGA will modernen Spielern gerecht werden. Das bedeutet, dass sie Produkte entwickeln, die sowohl technisch als auch inhaltlich zeitgemäß sind.

Die Abkehr von Retro-Konsolen bedeutet nicht, dass SEGA sein Vermächtnis aufgibt. Stattdessen dürfen wir uns auf spannende neue Projekte freuen, die moderne Spieler begeistern sollen. Immerhin hat man einige Spiele in Entwicklung, darunter ein Crazy Taxi-Reboot als Multiplayer-Spektakel. Wie ein Arcade-Titel in der heutigen Zeit „funktionieren“ soll ist mir aktuell noch ein Rätsel, aber ich bin schon gespannt, welche „modernen Titel“ SEGA in Zukunft herausbringen wird. Immerhin gibt es noch immer dieses ominöse „Super Game“, dass irgendwann zwischen 2026 und 2027 erscheinen soll.

