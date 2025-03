SEGA Mega Drive bekommt aus dem Nichts ein neues Spiel

Retro-Fans aufgepasst! Der Sega Mega Drive bekommt bald ein brandneues 2D-Prügelspiel. In einem Livestream hat Statera Studio, die Entwickler von Pocket Bravery, angekündigt, dass sie gemeinsam mit Homebrew-Entwickler RheoGamer an einer Umsetzung für die klassische Konsole arbeiten.

Was ist Pocket Bravery? Das Spiel wurde ursprünglich 2023 für den PC veröffentlicht und ist eine Hommage an klassische Arcade-Fighter wie „Super Gem Fighter Mini Mix“ und die Neo Geo Pocket Color-Klassiker „Pocket Fighter“, „The Last Blade“, „Capcom Vs. SNK: The Match Of The Millennium“ und „King of Fighters: R2“.

Mit seinem „chibi“-ähnlichen Look und zugänglichen, aber anspruchsvollen Kampfmechaniken setzt Pocket Bravery auf schnelles Gameplay mit beeindruckenden Kombos, Spezialattacken und einer Betäubungsmechanik, bei der Spieler eine Leiste füllen müssen, um ihren Gegner kurzzeitig kampfunfähig zu machen.

Ursprünglich startete das Spiel mit 13 einzigartigen Charakteren, hat aber durch DLCs weitere Kämpfer erhalten. Außerdem sind Versionen für PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S geplant – allerdings gibt es noch keine bestätigten Release-Daten. Nun gesellt sich aber eine ganz besondere Plattform dazu: das SEGA Mega Drive!

Laut Produzent Jonathan Silva steckt die Mega-Drive-Version zwar noch in den Anfängen, aber das Entwicklerteam von RheoGamer arbeitet bereits mit beeindruckender Geschwindigkeit an der Portierung. Während des Livestreams wurden erste Szenen aus der 16-Bit-Version gezeigt. Zu sehen waren Animationen sowie ein Kampf zwischen den Charakteren Nuno und Mingmei Wong auf einer pixeligen Porto-Stage.

Yesterday in Livestream, the @StateraStudio_ announced that @PocketBravery is coming to #MegaDrive

An alpha version running on the console was shown, the guy responsible for porting it is the @RheoGamer team

Its amazing to see this kind of #retro development growing on #Brasil pic.twitter.com/kA3FVsn8k4

— Pyron (@GabrielPyron) March 13, 2025