DailyGame
DailyGame - Gaming News - Resident Evil Requiem auf PC soll besser laufen als Monster Hunter Wilds
2 Min. lesen
Technischen Problemen Vorbeugen

Resident Evil Requiem auf PC soll besser laufen als Monster Hunter Wilds

Laut Capcom lässt sich der neueste Ableger ihrer Horror-Saga besser für verschiedene Geräte skalieren als zuletzt Monster Hunter. 

i Resident Evil Requiem auf PC soll besser laufen als Monster Hunter Wilds
Artikel von Klaus +

Capcom hat während eines Investor-Meetings einen reibungslosen Launch für die PC-Version von Resident Evil Requiem am 27. Februar 2026 in Aussicht gestellt. In diesem Jahr sorgte der Publisher für Unmut bei einigen Zockern, weil ihr großer Actiontitel Monster Hunter Wilds auf vielen Computern starke Performance-Probleme verursachte – die aktuellen User-Reviews auf Steam sind “größtenteils negativ”.

Beim nächstjährigen Blockbuster Resident Evil Requiem soll das anders laufen. „Resident Evil Requiem unterscheidet sich von Monster Hunter Wilds in Bezug auf Gameplay, Systemarchitektur und Netzwerkfunktionen”, so ein Statement des Publishers (via VGC). „Derzeit erwarten wir keine ähnlichen Risiken. Wir entwickeln das Spiel so, dass es auf einer Vielzahl von PC-Spezifikationen ein reibungsloses Spielerlebnis bietet.

Werbung

Monster Hunter Wilds Screenshot - Bild: © Capcom

Monster Hunter Wilds Screenshot – Bild: © Capcom

Anfang des Jahres brach Monster Hunter Wilds noch Spielerrekorde für Capcom. Schon kurz danach meldeten viele PC-Spieler aber Ruckler und Abstürze. Nach dem Launch dürften die Verkaufszahlen außerdem stark eingebrochen sein. Zuletzt gab der Publisher an, dass Monster Hunter Wilds im letzten Quartal circa 160.000 Einheiten verkaufte (via VGC).

Lesenswert
Capcom verspricht mehr Horror als Action in Resident Evil Requiem
Capcom erzürnt Retro-Fans: Alte Resident Evil-Spiele sollen minderwertig sein
Triple-Start auf Nintendo Switch 2: Warum Capcom Resident Evil gleich dreifach zündet
Sony bestätigt großes „State of Play“ am 24. September – 35 Minuten voller Enthüllungen?
Resident Evil 9: Preis für Requiem angeblich geleakt – Switch 2-Version deutlich günstiger
Resident Evil Requiem im Vergleich: So unterscheidet sich Switch 2 von der PS5
Nintendo Direct September 2025: Die wichtigsten News und neuen Spiele für Switch 2
Kommt Resident Evil 7 bald für die Nintendo Switch 2? [BESTÄTIGT]

Entwicklung von Resident Evil Requiem laut Capcom problemlos

Resident Evil Requiem, Screenshot, 3rd-Person-Kamera - Bild © Capcom

Resident Evil Requiem, Screenshot, 3rd-Person-Kamera – Bild: © Capcom

Neben dem PC erscheint Resident Evil Requiem für PlayStation 5, Xbox Series und die technisch schwächere Switch 2. Laut Director Kōshi Nakanishi verläuft die Entwicklung für die Hybrid-Konsole von Nintendo gut: „Das Spiel wurde bereits auf eine Art und Weise entwickelt, die eine hohe Skalierbarkeit ermöglichte, sodass die Umsetzung für Konsolen und High-End-PCs mit Path Tracing und ähnlichen Funktionen nicht besonders schwierig war.

Die Switch 2-Version sei “eine Frage der Skalierbarkeit” und daher keine “besonders große Herausforderung” gewesen. Schlechte Neuigkeiten gibt es aber für Switch-Sammler. Die physische Nintendo-Version von Resident Evil Requiem soll eine Game Key-Card werden, die nur einen Download aktiviert (via Nintendo Life).

Werbung

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Monster Hunter Wilds

Mehr dazu...

Das Action-Rollenspiel von Capcom, Monster Hunter Wilds, erschien am 28. Februar 2025 für PC, Xbox Series X/S und PS5.

Publisher: CapcomSysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 28. Februar 2025

Mehr entdecken

Neu für dich!