Resident Evil 4: Die Story wurde binnen drei Wochen geschrieben

Resident Evil 4 - Remake - (C) Capcom

Die Aber Schöpfer Shinji Mikami war von der Geschichte nicht allzu beeindruckt, weil er „nur drei Wochen Zeit hatte, um sie zu schreiben“.

Die ganze Geschichte in nur drei Wochen – das ist nicht viel Zeit, um Details auszuarbeiten. Aber es hielt die Geschichte des Fanlieblings Leon Kennedy am Laufen und führte ihn auf der Suche nach der Tochter des Präsidenten nach Osteuropa. In vielerlei Hinsicht markierte es den Wechsel von Horror zu Action, der sich in Teil 5 und 6 voll entfaltete. Und trotz dieser engen Deadline führte es viele andere Fanfavoriten wie The Merchant, Saddler, Krauser und Salazar ein.

Resident Evil 4 steht fast 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung dank der VR-Portierung und dem endlosen Zyklus von Remake-Gerüchten wieder im Rampenlicht. Es gibt noch nichts Konkretes, aber die Fans klammern sich an die Hoffnung, dass RE4 als nächstes auf Capcoms Plan für eine Überarbeitung stehen wird (wird eingeschlossen). Zudm sind sie nicht allein – Mikami möchte auch eine Neuauflage von RE4 sehen, aber er nannte keine besseren Spielmechaniken. Vielmehr sagte er, er wolle eine bessere Erzählung, vielleicht eine, die keine dreiwöchige Frist hat.

„Fans werden es höchstwahrscheinlich wollen und das ist eine gute Sache“, sagte Mikami gegenüber VG247. „Es wäre großartig, wenn Capcom einen guten Job machen und die Geschichte verbessern würde.“

Bisher haben die Remakes die Geschichten aktualisiert, um eine zusammenhängendere Erzählung zu schaffen. Resident Evil 2 und Resident Evil 3 waren bereits untrennbar miteinander verbunden, da sie ungefähr zur gleichen Zeit in derselben Umgebung stattfinden – dem Untergang von Raccoon City. Aber der Sprung zu Resident Evil 4 war eine große Veränderung in der Geschichte der Serie, als ein neuer Virus eingeführt wurde, während Leon Kennedy von einem Anfänger-Cop, der durch die von Zombies verseuchten Abwasserkanäle watete, zu einem ausgefallenen Actionhelden auf einer Mission für den Präsidenten wurde.

Das Remake von RE3 aktualisierte den Nemesis-Virus, um ihn direkt in Las Plagas einzubinden und die Geschichte mit RE4 zu verbinden. Viele der neuen Zombie-Visuals könnten dann im Remake von Teil 4 besser erkennbar sein und sich weniger wie ein erschütternder Sprung in ein neues Kapitel anfühlen, sondern eher wie ein allmähliche Fortsetzung dessen, was RE3 begonnen hat. Wir können nur hoffen, dass Capcom ernsthaft über ein Remake nachdenkt.