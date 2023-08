Red Dead Redemption 2: Dieses Pferd hat keine Manieren

Ähm, was macht es da??

Während das Erkunden der offenen Welt von Red Dead Redemption 2 die Spieler schon schmutzig genug hinterlassen kann, trieb es das Pferd eines Spielers auf sehr unappetitliche Weise auf die Spitze, als es die Zeit in einer der vielen Städte des Spiels verbrachte. Die Sauberkeit von Arthur Morgan ist etwas, auf das Rockstar großen Wert legt, denn wie im echten Leben kann sie Beziehungen zu anderen Charakteren und Arthurs eigene körperliche Leistungsfähigkeit beeinflussen. Doch ein Pferd bringt dies auf eine neue Ebene und gewährt seinem Besitzer einen Frontplatz für eine buchstäbliche Shit-Show, während der Spieler dort nur stehen und zusehen kann.

Die Pferdemechanik von Red Dead Redemption 2 war eine der vielen Funktionen, die Rockstar im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels im Oktober 2018 hervorhob. Das Studio wollte, dass die Spieler sich tatsächlich um das Pferd kümmern und eine Bindung zu ihm aufbauen, anstatt es nur als schnellere Möglichkeit zur Durchquerung der Spielvariante des Wilden Westens zu betrachten. Zu diesem Zweck wurden die Spieler ermutigt, sich um ihre Pferde zu kümmern, sie vor Gefahren zu schützen und Bindungen zu schaffen, die vorteilhafte Ergebnisse erzielen würden, wie z. B. zusätzliche Ausdauer für das Pferd oder die Fähigkeit, mehr Waren zu tragen.

Dieses Pferd sollte man in Red Dead Redemption 2 vielleicht lieber anbinden

Das Pferd einer Spielerin schien jedoch so eng mit seiner Besitzerin verbunden zu sein, dass es angemessen fand, sich vor dem Gesicht selbiger Spielerin zu erleichtern. Dies führte zu einem möglicherweise unappetitlichsten Pferde Clips, der je aus dem Spiel veröffentlicht wurde. Die Reddit-Nutzerin ashleighschamp ist die betroffene Spielerin, der die unglückliche Ehre zuteilwurde, zu sehen, wie ihr Pferd vor ihrem Charakter herläuft und direkt auf Augenhöhe der Spielerin sein Geschäft verrichtet. Die Interaktion findet offenbar in der Siedlung Valentine statt, wobei zum Glück der Saloon gleich über die Straße ist, damit Ashleigh sich dort in der Stadt ein Bad gönnen und sich säubern kann.

Der Clip rief unterschiedliche Reaktionen von anderen Benutzern hervor, von denen einige genauso angeekelt von den Aktionen des Pferdes waren, während andere die gesamte Interaktion als humorvoll empfanden. Ein häufiger Witz in letzterer Gruppe war die Bindung zwischen Spieler und Pferd, indem sie entweder sagten, das Pferd sei zu bequem um seinen Besitzer herum oder es bestehe überhaupt keine Bindung. Einige Benutzer fragten sich auch, zu welcher Pferderasse in Red Dead Redemption 2 Ashleighs Pferd gehörte, gaben jedoch nicht an, warum sie das wissen wollten.

Das Verhalten der Pferde in RDR2 ist nicht immer berechenbar. Und das haben schon unzählige Clips Online gezeigt. Oftmals kann das eigene Pferd sogar den Untergang der Spieler bedeuten.

So amüsant ekelig der Clip für andere auch sein mag, er bietet eine Abwechslung zu den vielen Clips, die die Schwierigkeiten zeigen, in die die Spieler sich oft mit ihren Pferden verwickeln. Viele dieser Clips beinhalten irgendeine Art von physischem Schaden, der dem Pferd widerfährt, sei es ein nachlässiger Besitzer, der kopfüber in einen Schusswechsel galoppiert, oder Morgan, der wilde Pferde nicht auf katastrophale Weise zähmen kann. Der Siblerstreif in diesem Fall ist, dass der Spieler sich nach der Schweinerei des Pferdes säubern kann, auch wenn es möglicherweise länger dauert, das Bild des sich erleichternden Pferdes aus dem Gedächtnis zu löschen.

Red Dead Redemption 2 ist derzeit für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.