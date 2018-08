Endlich. Bisher wurde eigentlich kein Gameplay-Material gezeigt, der Hype rund um Red Dead Redemption 2 ist dennoch hoch.

Das Spiel erscheint Ende Oktober und bisher haben wir nur Trailer gesehen, aber nichts Echtes. Das wird sich jedoch sehr schnell ändern:

Rockstar Games hat auf seinem Twitter-Feed bestätigt, dass ein Gameplay-Video für Red Dead Redemption 2 morgen, am 9. August, um 16 Uhr (MEZ) live gehen wird. Wir sind auf jedem Fall bereit und „überwältigen“ zu lassen. Damit hat das Gerücht von Ende Juli recht behalten!

Red Dead Redemption 2 Official Gameplay Video Thursday, August 9th 11AM ET https://t.co/BWSRbl4T7A pic.twitter.com/jF8q5CcWzD — Rockstar Games (@RockstarGames) 8. August 2018

Erst gestern haben wir über brandaktuelle Werbeplakate in New York City berichtet. Rockstar meint es mit dem Release für RDR2 für den 26. Oktober 2018 wirklich ernst. Gut so! Keine Release-Verschiebungen mehr. Wann wir mit der PC-Version von Red Dead Redemption 2 rechnen dürfen ist bisher noch ungewiss.