Red Dead Redemption 2: Mega-Mod macht Spiel noch realistischer

Grafik-Mods gibt es für Red Dead Redemption 2 für PC bereits einige, aber noch keine hat so viel gekonnt wie jene die wir euch heute vorstellen möchten. Auch wenn Rockstar Games bekräftigte, dass man sich auf GTA konzentriert und Red Dead Online außen vorlässt, so detailverliebt wie RDR2 ist kein anderes Spiel.

Eigentlich schade, dass Rockstar Games nicht mehr Zeit in das Western-Epos investieren möchte. Infolgedessen hat sich die Modding-Community zur Aufgemacht gemacht, den Titel zu verbessern.

Neuer Red Dead Redemption 2-Mod macht Open World realistischer als je zuvor

“Modder Nr. 12” und sein Team von “Vestiga” haben eine massive Überarbeitung von RDR2 durchgeführt, eine Mod in der mehr als ein Jahr Arbeit steckt und nach eigenen Worten “vier Mods in einem” ist. Die Modifikationen konzentriert sich Grafik und Mechanik des Wetters, Flora und Fauna, sowie auf Verbesserung der NPCs. ,

Was wurde optisch verbessert? Die Wettersysteme ermöglichen realistischere Übergänge zwischen Wettertypen und Temperaturen und geben sie detaillierter als zuvor wieder. Flora- und Terrain-Upgrades ermöglichen dichteres Unterholz in Wäldern und insgesamt bessere Reaktionen darauf der Spielcharaktere, Arthur oder John. Ein Beispiel dafür ist, dass Blasen und Schaum erzeugt werden, wenn eine Figur in eine Pfütze springt.

Mega-Mod für Red Dead Redemption 2: Städte belebter als je zuvor

Nicht nur optisch macht die Mega-Mod für Red Dead Redemption 2 etwas her, sondern auch in Sachen Bevölkerung des Wilden Westens. Das Fußgängerlimit in Städten wurde auf 255 erhöht und gleichzeitig die KI angepasst, dass die Fußgänger eher interagieren und miteinander sprechen.

Behebt die Mod gewisse Tier-Probleme im Spiel? Nicht nur die Menschen, auch die Tiere verbesserte das Team von Vestiga. Tiere spawnen jetzt nur noch dort, wo es auch realistisch ist. Tiere wie Wölfe und Hirsche “wohnen” jetzt nicht mehr unmittelbar nebeneinander. Würden sie in freier Natur auch nicht.

Kommt ein offizielles Next-Gen-Update für Red Dead Redemption 2?

Das sich die Modding-Community um RDR2 kümmert ist super, denn ein “Next-Gen-Update” des Spiels seitens Rockstar Games scheint derzeit aussichtslos. Derzeit gibt es nämlich nichts Offizielles, dass dies passieren wird. Frühere Gerüchte deuteten darauf hin, dass Rockstar plane ein Remake des ersten Red Dead Redemption aus dem Jahr 2010 zu veröffentlichen. Die Pläne wurden aber anscheinend gekippt, nachdem GTA The Trilogy – The Definitive Edition kein Renommee für den Videospiele-Entwickler war, auch wenn sie selbst gar nicht das Team stellten.

Der Mega-Mod für Red Dead Redemption 2 kann bei NexusMods kostenlos heruntergeladen werden.