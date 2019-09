Red Dead Online: Frontier Pursuits ist jetzt live

Red Dead Online - (C) Rockstar

Heute wird die Welt von Red Dead Online mit Frontier Pursuits dank der Einführung von drei neuen Tätigkeiten im Grenzland noch tiefgründiger. Jede Rolle repräsentiert einen einzigartigen Pfad voller thematisch passender Aktivitäten für alle Spieler, die im Grenzland erfolgreich sein wollen. Entscheidet euch für die Rolle des Kopfgeldjägers und bringt gefährliche Verbrecher zur Strecke, gründet als Händler zusammen mit Cripps ein Unternehmen und verwandelt euer Lager in ein umtriebiges Geschäft oder entdeckt als Sammler wertvolle und geheimnisvolle Schätze. Ihr könnt euch entweder auf eine Rolle konzentrieren oder alle drei gleichzeitig in Angriff nehmen.

Neben den Spezialrollen umfasst das heutige Update auch eine breite Palette an neuen Features und Änderungen am Gameplay, die das Spielerlebnis insgesamt verbessern:

Neue Gegenstände, Waffen, Kleidungsstücke und Pferdewagen

Richtungsschadensanzeige, um die Richtung anzuzeigen, aus der eure Spielfigur getroffen wurde

Zusätzliche Pferderassen

Die Möglichkeit, das Aussehen eurer Spielfigur zu verändern, ohne dabei den Spielfortschritt zurückzusetzen

Zusätzliche Speicherplätze für eigene Outfits

Die Möglichkeit, gespeicherte Outfits zu benennen

Rollenspezifische Free-Roam-Events

Erhöhte Verkaufspreise für geplünderten Schmuck

Verbesserte Bewegungs- und Animationsgeschwindigkeiten für flüssigere Gefechte (inkl. Zielen, Spannen und Nachladen), schnelleres Plündern und mehr

Zusätzliches Balancing und Verbesserungen

Bedingungen für Frontier Pursuits in Red Dead Online

Für jede Rolle fällt eine einmalige Startgebühr in Höhe von 15 Goldbarren an, um eine Kopfgeldjägerlizenz, einen Schlachttisch oder eine Sammlertasche zu kaufen. Es ist allerdings auch möglich, jedes dieser Startutensilien kostenlos freizuschalten. Twitch-Prime-Mitglieder, die ihre Konten bei Twitch und im Rockstar Games Social Club bis zum 8. September verknüpft haben, erhalten die Kopfgeldjägerlizenz kostenlos. Alle, die diesen Stichtag verpasst haben, sollten die Lizenz innerhalb von 72 Stunden nach dem Verknüpfen der Konten kostenlos erhalten können. Sammler, die erfolgreich alle 54 versteckten Spielkarten in GTA Online entdeckt haben, bekommen bis einschließlich 14. Oktober die Sammlertasche umsonst. Alle angehenden Händler, die über eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft verfügen, erhalten bis einschließlich 14. Oktober den Schlachttisch kostenlos.

„WHEELER, RAWSON & CO.“-CLUB

Alle Spieler, die sich zwischen dem 10. September und dem 18. November 2019 zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Welt von Red Dead Online begeben, werden automatisch Mitglied im „Wheeler, Rawson & Co.“-Club. Diese vollkommen kostenlose Mitgliedschaft beschert euch neue Kleidung und Accessoires, einen besonderen Waffenschutz, einen Geldbonus, kostenlose Versorgungspakete, ein Emote, eine neue Flagge für euer Lager und mehr.

Diejenigen unter euch, die noch mehr Vorteile und Ausrüstungsgegenstände wollen, können sich für den Outlaw-Pass entscheiden, der für 35 Goldbarren noch mehr zeitlich gestaffelte Belohnungen wie exklusive Kleidungsstücke, Waffenstile, Lagerstile, Geldboni, Goldgeschenke in Höhe von bis zu 35 Goldbarren und vieles mehr bietet. Weitere Informationen zum „Wheeler, Rawson & Co.“-Club und zum Outlaw-Pass findet ihr hier.

BONI FÜR ULTIMATE EDITION UND PS+

Neben dem kostenlosen Schlachttisch zum Start der Rolle des Händlers erhalten PlayStation-4-Spieler außerdem bis zum 14. Oktober den Händler-Lagerstil und den Waffenkoffer, die beide bei Händler-Rang 5 freigeschaltet werden, kostenlos bei Wilderness Outfitters. Außerdem bekommen PlayStation-4-Spieler bis zum 14. Oktober früheren Zugriff auf den Lagerhund American Foxhound, das Emote „Schuss ins Blaue“, drei neue Fähigkeitskarten (Revolverheldenhaft, In der Überzahl und Reite wie der Wind) sowie drei neue Kleidungsstücke (den Carrigan-Hut, die Burnham-Stiefel und die Avery-Handschuhe). Darüber hinaus gibt es in diesem Monat als PlayStation-Plus-Vorteil 250 RDO$ als Geschenk für alle, die zwischen heute und dem 7. Oktober 2019 spielen.

Allen Ultimate-Edition-Spielern werden die RDO$-Kosten für zwei neue Pferde erlassen, die über die Rolle des Kopfgeldjägers freigeschaltet werden: der robuste helle Rotfuchs-Bretone und der stattliche Rotschimmel-Bretone.