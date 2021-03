Rainbow Six Parasite PC-Anforderungen aus technischen Tests durchgesickert

Rainbow Six Quarantine - (C) Ubisoft

Montreal (Kanada) – Die vorläufigen PC-Anforderungen für Rainbow Six Parasite (Platzhaltertitel für das Spiel, das zuvor als Rainbow Six Quarantine bekannt war) sind aus dem laufenden technischen Test (via WCCFTech.com) hervorgegangen.

Es überrascht nicht, dass sie viel höher sind als die von Rainbow Six Siege, welches im Dezember 2015 gestartet wurde. Einen High-End-Gaming-PC benötigt man nicht um Rainbow Six Parasite/Quarantine zu starten, so viel ist einmal sicher. Darauf sollten sich Spieler einstellen.

Die folgenden Daten wurden von Ubisoft Montreal noch nicht bestätigt:

PC Mindest-Anforderungen (30 FPS bei 1080p, Einstellung auf Niedrig):

CPU: AMD Ryzen3 1200 oder Intel 15-4460

GPU: Radeon R9 290X 4 GB oder Nvidia GTX 960 4 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Betriebssystem: Windows 10

Festplatten-Speicherplatz: 60 GB

PC Optimale Anforderungen (60 FPS bei 1080p, Einstellung auf Hoch):

CPU: AMD Ryzen5 1500X oder Intel i7-4790K

GPU: Radeon RX580 oder Nvidia 1660Ti

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Rainbow Six Parasite wurde wie Far Cry 6 aufgrund von Covid-19-Produktionsproblemen verzögert, soll aber 2021 auf den Markt kommen. Sowohl Rainbow Six Parasite/Quarantine als auch Far Cry 6 werden nun nach April 2021, jedoch vor März 2022 veröffentlicht – ein langes Veröffentlichungsfenster, das Ubisoft Flexibilität bei der Auswahl neuer Startdaten bietet.

Was bietet Rainbow Six Parasite?

Der taktische Koop-Shooter für drei Spieler spielt mehrere Jahre in der Zukunft des Rainbow Six Universe. Als Spieler werden wir gegen eine hochtödliche neue Generation mutierter außerirdischer Parasiten antreten, die menschliche Wirte und ihre Umgebung infizieren. In der 3-Spieler-Coop-PVE können wir uns auf angespannte, chaotische und völlig unvorhersehbare Missionen vorbereiten, da sie bei jedem Eintritt in die Quarantäne alles mit ihrem Trupp riskieren.

Bio Jade Adam-Granger, leitender Spieledesigner, sagte: ‚Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein radikal überarbeitetes Koop-Erlebnis zu schaffen, das auf den Grundlagen eines der besten Shooter dieser Generation basiert.“

Rainbow Six Parasite/Quarantine (oder wie immer es heißen mag) befindet sich für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4 bei Ubisoft Montreal (Kanada) in Entwicklung.