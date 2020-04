PUBG: Update 7.1 ist live und bringt Vikendi “besser als je zuvor zurück”

PlayerUnknown's Battlegrounds - (C) PUBG Corp./Bluehole

Seongnam, Südkorea – Das nächste große Update für die Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) hat die Testserver des Battle Royale-Spiels erreicht – und das PUBG Vikendi-Update ist in Vorbereitung. Die frostige Karte im Schatten des Berges Kreznic enthält „einige Änderungen seit wir sie zuletzt gesehen haben“ und verfügt nun über fahrende Züge, neue und aktualisierte Standorte und verschiedene andere Überholungen.

Dies geht aus Sicht des Entwicklers PUBG Corp. hervor, der in Update 7.1 die zahlreichen Änderungen auf dem Weg zum Spiel beschrieben hat. In Verbindung mit den Änderungen an Vikendi in diesem kommenden Patch erhält das Spiel auch einen neuen Überlebenspass namens “Cold Front”, der “Ihre Eintrittskarte für alle coolen neuen Outfits in Staffel 7 ist”. Das Studio kündigt an, dass “Skins von Dinoland-Angestelltenkleidung und Maskottchenkostümen bis hin zu anderen Themen-Looks für jeden etwas dabei sind” – und es wird auch wieder freischaltbare Community-Belohnungen für diesen Patch geben.

[PC] Update 7.1 is now available on live servers! Season 7 with Survivor Pass: Cold Front, the newly updated Vikendi, quality of life improvements bug fixes and more now ready to play. Patch notes: https://t.co/T5MwFJ0Iqb — PUBG Support (@PUBG_Support) April 22, 2020

Neben einer brandneuen Waffe – der “Mosin-Nagant” – gibt es auch eine Reihe neuer Skins und Gegenstände, Verbesserungen der Lebensqualität, Fehlerbehebungen und andere Updates auf dem Weg zum ersten Patch der siebten Staffel.

PUBG: Was ist die Mosin-Nagant?

Die Mosin-Nagant ist in jeder Hinsicht eine Kar98k. Die Statistiken, Anhänge, Munition, usw. werden alle direkt von der Kar98k kopiert, aber die Mosin wird hat ihr eigenes Aussehen und ihren eigenen Sound. Das Scharfschützengewehr wurde auf Vikendi und Erangel hinzugefügt.

In den folgenden Patchnotizen zum PUBG-Update 7.1 (über PUBG Corp. aus Seognam, Südkorea) findet ihr die neuesten Änderungen auf den Live-Servern des Spiels, sobald die Wartung abgeschlossen ist und die 7. Staffel online ist.

Erst vor wenigen Wochen konnte das Battle Royale-Spiel mit einer Besonderheit aufzeigen. So war für kurze Zeit das “Fantasy Royale” ausgebrochen, dass vielen Spielern große Freude bereitete. Vielleicht gibt es in Zukunft wieder einen solchen Spezial-Event im Spiel.