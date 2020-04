PUBG: Season 7 bringt Vikendi in neuem Look zurück

PUBG Season 7

Die Season 7 von PlayerUnknown’s Battlegrounds kommt bald und wird Vikendi zurückbringen. Vikendi hat seine Saisonpause jedoch nicht im Regal verbracht. PUBG Corp. hat einige Bereiche komplett überarbeitet und interessante neue Funktionen hinzugefügt. Das neue Vikendi ist offiziell wieder in PUBGs Rotation und kommt neben dem neuen Survivor Pass: Cold Front an. Die Cold Front im Vikendi-Stil bietet eine Menge neuer Waffen-Skins und Kostüme für das kältere Klima.

Die größten Veränderungen in Vikendi finden an den denkwürdigsten Orten statt. Sowohl der Dinopark, jetzt Dinoland genannt, als auch das Kosmodrom-Gebiet wurden einer visuellen Überarbeitung unterzogen. In Dinoland gibt es jetzt ein Riesenrad sowie ein Museum, das im Vulkan des Parks versteckt ist. Darüber hinaus hat PUBG die Karte eines Großteils seines Schnees bearbeitet, um bei Sichtbarkeitsstörungen zu helfen. Es gibt immer noch viel winterliches Flair, aber es wird nicht mehr so ​​bedrückend sein.

Bei einer Karte, auf der nicht mehr so ​​viel Schnee liegt, war es nicht sinnvoll, Vikendis Schneemobile oder Snowbikes aufzubewahren. Diese Fahrzeuge wurden entfernt und andere erscheinen der Reihe nach häufiger. Um den Transport zu erleichtern, hat PUBG Corp. 9 verschiedene Züge mit 12 verschiedenen Bahnhöfen auf der Karte hinzugefügt. Das Fahren mit Zügen über Vikendi bringt eine aufregende neue Dynamik auf die Karte.

Wenn PUBG-Spieler in Season 7 Chicken Dinner gewinnen, werden sie den neuen Survivor Pass durchlaufen und eine Reihe neuer Inhalte verdienen. Der Cold Front-Battle Pass bietet alle Arten von Kosmetika, darunter warme Kleidung und sogar ein Dinoland-Dinosaurier-Outfit. Der Saisonpass wird auch die Geschichte über Vikendi enthüllen, die mit den Plänen der Familie Lindh für die Insel verbunden ist.

PUBG Season 7: Start am 21. April

Leider ist Vikendi noch nicht in PUBG verfügbar. Patch 7.1 wird am 21. April für PC und am 28. April für Konsolenspieler verfügbar sein. Auf dem PC-Testserver wird derzeit jedoch 7.1 ausgeführt, wenn PUBG-Spieler es ausprobieren möchten.

Die Season 7 von PUBG läuft wie die vorherigen Staffeln für 12 Wochen. Das bedeutet, dass Season 7 bis Ende Juli dauern sollte. Sowohl Patch 7.1 als auch der Cold Front-Battle Pass werden zusammen mit Season 7 veröffentlicht und sorgen für eine große Welle von Änderungen bei einem Update. Der Battle Pass kostet – wie immer – 9,99 Euro. Der Cold Front Pass bringt mehr als 400 Missionen mit sich und ist ein Muss für PUBG-Fanatiker, die weiterhin spielen.

PlayerUnknown’s Battlegrounds sind ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.