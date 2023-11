PS5: Zwei neue Konsolen-Cover sind erhältlich

Playstation Fakten

Sony Interactive Entertainment hat im Rahmen seiner Deep Earth Collection offiziell zwei neue Konsolencover (oder Faceplates) und DualSense-Controller-Farben für die PlayStation 5 veröffentlicht. Sony kündigte die Deep Earth Collection für die PS5 während der letzten State of Play an, um sein Angebot an Faceplates zu erweitern.

Die PS5 hat laut einigen in der Gaming-Community kein besonders herausragendes Design, obwohl sie ästhetisch ansprechend ist. Sie ist lediglich in einem zweifarbigen Weiß-Schwarz-Schema erhältlich. Trotzdem können PS5-Spieler durch die abnehmbare Frontplatte die Konsole mit anderen Farben und Designs nach ihrem Geschmack individualisieren und personalisieren. Sony und andere Anbieter wie CustomizeMyPlates haben verschiedene Farben und Designs für Spieler der PS5 auf den Markt gebracht. Diese können ausgewählt werden. Während der Sony State of Play am 14. September hat SIE bekannt gegeben, dass drei weitere Farben der Deep Earth Collection für die PS5 erscheinen werden. Zwei dieser Farben sind ab dem 3. November verfügbar. Vorbestellungen für die Kollektion wurden Anfang Oktober eröffnet.

Die PS5 wird bunter

Kürzlich hat das Unternehmen via Twitter verkündet, dass die Deep Earth Collection Volcanic Red und Cobalt Blue jetzt für PS5-Spieler verfügbar sind. Eine schnelle Überprüfung im PS-Store bestätigt diese Ankündigung von SIE. Beide Faceplates haben ein Metallic-Finish und kosten 59,99 Euro. Leo Cardoso vom SIE-Designteam hat erklärt, dass das Volcanic Red Faceplate eine satte, feurige rote Farbe hat und das Cobalt Blue Faceplate einen tiefen Blauton mit faszinierenden lila Nuancen aufweist. Satoshi Aoyagi, ein weiteres Mitglied des Designteams, hat hinzugefügt, dass sich das Team bei der Gestaltung der kobaltblauen Faceplate von den Farben inspirieren ließ, die man in den Tiefen der Erde findet.

Forge a new way to play with the Deep Earth Collection. The Volcanic Red and Cobalt Blue DualSense wireless controllers and matching PS5 console covers are available now: https://t.co/7SsaXMP3Ve pic.twitter.com/aj4Wd9TSwY — PlayStation (@PlayStation) November 3, 2023

Um das Aussehen zu komplettieren, wurden von SIE auch PS5 DualSense-Controller in denselben Farben wie die beiden Faceplates veröffentlicht. Der erste Controller ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Beide Controller müssen separat erworben werden und kosten jeweils 74,99 Euro. Die Farbe Sterling Silver der Deep Earth Collection und der passende DualSense-Controller werden für PS5-Spieler erst ab dem 26. Januar 2024 verfügbar sein. PS5-Spieler können die Sterling Silver-Faceplate und den dazugehörigen DualSense-Controller weiterhin zum gleichen Preis wie die Pendants in Cobalt Blue und Volcanic Red vorbestellen.