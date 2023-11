Sony übernimmt britisches KI-Unternehmen

Sony hat die Übernahme von iSIZE angekündigt, einem britischen Unternehmen, das sich auf Deep Learning für die Bereitstellung von Videos spezialisiert hat. Anfang des Jahres soll Sony Übernahmen für PlayStation in Betracht gezogen haben, um seine Position in diesem Sektor zu stärken, insbesondere angesichts der Bemühungen von Microsoft, seine Präsenz im Spielebereich auszubauen. Auch wenn es sich bei Sonys jüngstem Kauf nicht um ein Studio handelt, könnte dieser Schritt einen interessanten Weg für die Zukunft des Unternehmens im Bereich der Videospiele aufzeigen.

Natürlich hat Sony ehrgeizige Pläne, die sich nicht nur auf den Kauf erfolgversprechender Studios beschränken, sondern auch auf seine technischen Fähigkeiten. Der Hersteller der PlayStation hat bereits häufig angedeutet, dass die Fans mehr Funktionen für Cloud-Gaming erwarten können und der frühere CEO hat sogar aggressive Pläne in diese Richtung angedeutet. Im August startete Sony Beta-Tests für 4K-Cloud-Gaming auf der PS5 und bot Spielern Titel wie God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Destiny 2 und einige andere zum Streamen auf seiner Plattform an. Sony möchte nun mit seiner jüngsten Ankündigung sein Cloud-Gaming-Versprechen einlösen, primär da das Interesse an diesem Segment weiter wächst.

Sony übernimmt Deep-Learning-Spezialist iSIZE

Sony Interactive Entertainment kündigte in einer offiziellen Erklärung an, iSIZE zu übernehmen. Dieses in Großbritannien ansässige Unternehmen ist auf Deep Learning für die Video-Bereitstellung spezialisiert. Der Preis wurde nicht bekannt gegeben, aber Sony behauptet, dass die Akquisition dem Unternehmen “bedeutendes Fachwissen bei der Anwendung von maschinellem Lernen auf die Videoverarbeitung” verleihen würde. Das Unternehmen glaubt, dass durch das neue Wissen seine Forschung, Entwicklung, sowie die Video- und Streaming-Dienste verbessert werden können. Sony hat nicht erklärt, wie es seine technische Fähigkeit erweitern möchte, aber die Erklärung des Unternehmens lässt vermuten, dass Cloud-Gaming auf der PlayStation bald verbessert wird.

Sonys zunehmende Investitionen in Cloud-Gaming sind keine Überraschung, besonders nachdem Microsoft kürzlich die Übernahme von Activision Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar abgeschlossen hat. Der Kauf von Activision Blizzard durch den Xbox-Hersteller führte auch zur Aktivierung seiner Abkommen mit Nvidia, Nintendo, Boosteroid und anderen. Ein Teil der Änderungen besteht darin, dass Xbox- und Activision Blizzard-Spiele für mehr Plattformen verfügbar gemacht werden, insbesondere für Cloud-Streaming. Doch es bleibt abzuwarten, wie effektiv Sonys eigene Cloud-Gaming-Strategie sein wird. Es ist wahrscheinlich, dass das Unternehmen in Zukunft weitere Übernahmen tätigen wird, um seine technische Kompetenz zu stärken.

Die Übernahmeankündigung erfolgt kurz nachdem der Sony-Konzern Bungie etwa 100 seiner Mitarbeiter entlassen hat. Der Entwickler von Destiny 2 ist das vierte Sony-eigene Studio, das im selben Monat Personal entlässt, zusammen mit Naughty Dog, Visual Arts und Media Molecule. Leider gab es im Gaming-Sektor im Jahr 2023 oft Entlassungen, obwohl es in anderen Bereichen wie Akquisitionen und Top-Spiel-Veröffentlichungen vielversprechende Ergebnisse gab. Die Zukunft wird zeigen, wie Sony in diesem Bereich zurechtkommt und gleichzeitig seine Präsenz erhöht.