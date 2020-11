PS5 mit Switch im Größenvergleich: David gegen Goliath

Die PlayStation 5 und eine angedockte Nintendo Switch nebeneinander im Regal, ein ultimativer Größenvergleich. Die Bilder zeigen, dass die PS5 eine enorme Größe vorweist und einen enormen Platzbedarf benötigt.

Natürlich kann man die technischen Details nicht außer Acht lassen, die die beiden Konsolen unterscheidet. Die PS5 von Sony ist in jeder Hinsicht ein größeres Erlebnis als ihre Vorgänger, einschließlich besserer Leistung, Grafik und massiv reduzierter Ladezeiten. Die Konsole selbst ist ebenfalls größer als frühere PlayStation-Konsolen, was Fans überrascht, die erwartet haben, dass eine Konsole der nächsten Generation einen ähnlichen Formfaktor wie die PlayStation 4 aufweist. Es wird nicht wenige Spieler geben, die ihr Wohnzimmer neu planen müssen.

Die Fotos zeigen, dass die PS5 sowohl vertikal als auch horizontal viel Platz einnimmt. Bei vertikaler Positionierung scheint es etwa dreimal so hoch zu sein wie die Nintendo Switch. Selbst wenn es horizontal positioniert ist, ist es immer noch so hoch wie der angedockte Switch und auch etwas breiter.

The PS5 next to a banana, the most powerful of them all. pic.twitter.com/2S1bnQqKiR

— IGN (@IGN) October 27, 2020