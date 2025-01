PS Plus: Diese Spiele sind ab Februar 2025 nicht mehr verfügbar

PS Plus-Abonnenten verlieren im Februar 2025 den Zugang zu acht weiteren Spielen. Während PS Plus Essential-Abonnenten nur drei verschiedene Spiele pro Monat zu ihrer Bibliothek hinzufügen können, haben Extra- und Premium-Abonnenten Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Spielen. Allerdings werden dem Katalog regelmäßig neue Titel hinzugefügt und alte entfernt.

Für Besitzer von der PlayStation 4 und PS5 ist PS Plus unverzichtbar geworden, da es nicht nur Online-Multiplayer für Titel wie Call of Duty ermöglicht, sondern Extra- und Premium-Abonnenten auch eine Vielzahl von Spielen ohne zusätzliche Kosten bietet. Ähnlich wie beim Xbox Game Pass werden jedoch regelmäßig Spiele aus der Bibliothek entfernt, um Platz für neue Titel zu schaffen.

Im Januar 2025 wurden unter anderem Just Cause 3, Just Cause 4, Life is Strange, Resident Evil 2 und weitere Spiele aus PS Plus entfernt. Leider werden in den kommenden Wochen noch mehr Spiele aus dem Service verschwinden. Laut einem Twitter-Beitrag von Wario64 werden am Dienstag, dem 18. Februar 2025, acht weitere Spiele PS Plus verlassen.

Games leaving PS+ Extra/Premium on Feb 18 -The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

-Tales of Arise / Zestiria / Symphonia Remastered / Vesperia Definitive Edition

-Outriders

-Scarlet Nexus

-Bulletstorm: Full Clip Edition pic.twitter.com/S1u6uTwTMO — Wario64 (@Wario64) January 22, 2025

8 Games verlassen PS Plus am 18. Februar 2025

Zu den Spielen, die im Februar entfernt werden, gehören The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, Tales of Arise, Tales of Zestiria, Tales of Symphonia Remastered, Tales of Vesperia Definitive Edition, Outriders, Scarlet Nexus und Bulletstorm: Full Clip Edition. Auch wenn diese Titel nicht zu den besten auf PS Plus gehören, ist der Verlust von The Outer Worlds und Tales of Arise für die Abonnenten erheblich.

Zum Glück bleiben noch ein paar Wochen, bevor diese und die anderen genannten Spiele entfernt werden. Obwohl einige der Titel für Fans einen großen Verlust darstellen, haben PS Plus Extra- und Premium-Abonnenten im Januar einige großartige Spiele dazugewonnen. Darunter sind God of War Ragnarök, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Citizen Sleeper und Atlas Fallen: Reign of Sand. Insgesamt wurden 11 neue Titel zu PS Plus hinzugefügt, wobei God of War Ragnarök, der Nachfolger des Spiels aus 2018, zweifellos die bedeutendste Ergänzung ist.

