Pokémon TV kehrt als offizieller YouTube-Kanal zurück

Nach der Einstellung der Pokémon TV App im März 2024 hat The Pokémon Company nun angekündigt, dass das Format als gleichnamiger YouTube-Kanal ab dem 6. Dezember 2024 wieder verfügbar sein wird. Der neue Kanal wird vollständige Episoden, Livestreams und Zusammenstellungen der Animeserie bereithalten. Die Mobile-App war ursprünglich auf verschiedenen Plattformen wie dem App Store, Google Play, Roku Channel Store, Amazon Appstore, Pokémon.com und dem Nintendo-Switch-eShop verfügbar. Mit dem Verschwinden des Services im März 2024 waren viele Fans enttäuscht, da sie auf die kostenlosen Inhalte wie Pokémon-Serien, -Filme und Specials gesetzt hatten. Die Ankündigung des neuen Kanals bringt jedoch Hoffnung, dass die Fans wieder Zugang zu ihren Lieblingsserien haben werden.

Der neue Pokémon TV Kanal wird sich ausschließlich auf die langlaufende Serie konzentrieren und Episoden mit Ash und Pikachu bieten. Es wird vermutet, dass keine Episoden von Pokémon Horizons, der ersten Hauptserie ohne Ash Ketchum, auf dem Kanal verfügbar sein werden. Stattdessen wird der Kanal die ikonischen Momente aus den früheren Serien feiern und Fans die Möglichkeit geben, die Abenteuer von Ash und Pikachu noch einmal zu erleben. Die kommende Rückkehr auf YouTube wird in den sozialen Medien weitestgehend positiv aufgenommen. Viele Fans freuen sich darauf, die Episoden auf einer neuen Plattform zu sehen und ihre Erinnerungen an die Serie zu teilen.

