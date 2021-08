Pokémon Livestream enthüllt neue Details zu Arceus und DS-Remakes

Pokémon Presents (C) Game Freaks und The Pokémon Company

The Pokémon Company hat über ihren Twitter-Account eine wichtige Nachricht an alle Pokémon-Liebhaber verkündet! Mit einem “Pokémon Presents” Livestream möchte das Unternehmen wichtige Inhalte bekanntgeben, bei dem drei bestimmte Titel im Fokus stehen. Der Hauptaugenmerk liegt hierbei auf den anstehenden und heißersehntem neuen Ablegern Pokémon Legends Arceus sowie den Nintendo DS-Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle.

Die grafisch aufpolierten und erneuerten DS-Remakes sollen am 19. November ihre Veröffentlichung für Nintendo Switch feiern können. Der neue Open-World-Ableger hingegen lässt noch etwas auf sich warten, denn hierbei peilt Game Freaks eine Veröffentlichung am 28. Januar 2022 an.

Pokémon Legends Arceus

Pokémon Legends Arceus ist das erste Open-World-Spiel in einer Pokémon Welt. Hierbei könnt ihr euch zu Beginn zwischen einer männlichen und weiblichen Figur entscheiden, die dann in der Sinnoh-Region ihr größtes Abenteuer erleben darf. Diese Region sollte den Kennern unter euch auch nicht zu Fremd sein. Denn bereits in den Editionen Diamant und Perle durchstreiften wir diese Region. Zeitlich lässt sich Arceus vor Diamant und Perle einsortieren.

Die Starter-Pokémon für Legends Arceus stehen schon fest und beinhalten bekannte Gesichter aus anderen Generationen.

Feurigel , des Typs ,,Feuer” (Zweite Generation)

, des Typs ,,Feuer” (Zweite Generation) Bauz , mit dem Pflanzentyp (Siebte Generation)

, mit dem Pflanzentyp (Siebte Generation) Ottaro, ein Wasser-Pokémon (Fünfte Generation)

Ein neuer Professor hat diese Pokémon in die Sinnoh-Region gebracht, nachdem er bereits zahlreiche andere Region bereist hatte. Zur Geschichte ist bislang nichts weiteres bekannt. Die Wahrscheinlichkeit ist daher sehr groß, dass wir im kommenden Livestream neue Details in Erfahrung bringen können.

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle

ILCA entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Game Freak die zwei Remakes. Die Zuständigen möchten die Fans abermals in die Sinnoh-Region entführen und die alte Liebe zu den Titeln aufleben lassen. Fans die noch die Original-Ableger spielen durften werden zahlreiche bekannte Orte und Gegenden im neuen Gewand entdecken können. Mit der “Easy-To-Unterstand”-Mechanik, die bereits in den letzten Pokémon-Ablegern vorgestellt wurde, sollen die Spiele leicht von der Hand gehen und keinerlei Fragen offen lassen. Die Kämpfe selbst werden persönlicher dargestellt, da diese nun aus einem neuen und frischerem Blickwinkel dargestellt werden.

Trainer sind abermals in der Lage eines von drei Starter-Pokémon für ihre Reise zu wählen. Hierbei kehren die Altbekannten Pokémon Chelast, Panflam und Plinfa zurück und bilden den Anfang der vierten Generation. Darüber hinaus habt ihr auch die Chance unter anderem die zwei Legendären Pokémon Dialga und Palkia zu treffen. Dialga kann nur ausschließlich in Pokémon Strahlender Diamant gefangen werden und Palkia ist Leuchtende Perle vorbehalten.

Grafische Aufwertung der Remakes im Vergleich

Der Pokémon Livestream soll am 18, August 2021 um 15 Uhr auf YouTube und Twitch starten.