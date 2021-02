Pokemon Legends Arceus: Das erste Open World Pokémon Spiel kommt

Pokemon Legends Arceus - (C) The Pokemon Company

Erst heute morgen machte das Gerücht die Runden, das Nintendo an ihrem ersten echten Open World-Spiel in der Welt von Pokémon arbeiten. Während des Events ,,Pokémon Presents“ kündigte Game Freaks – die Entwickler der Reihe – schlussendlich Pokémon Legenss Arceus an. Das erste echte Open World Spiel des Franchise.

Auch einen Trailer gibt es bereits, der das Spiel erklären soll. So soll man eine männliche oder weibliche Spielfigur spielen können, die in der Sinnoh-Region auf ein großes Abenteuer geschickt wird. Das Spiel findet dabei in einer feudalen Zeit statt, als die Region noch eine ausfallende Wildnis war und von wilden Pokémon bevölkert war.

Was wissen wir bereits über Pokémon Legends Arceus?

Obwohl sich das Gameplay als komplett neu und anders darstellt, kann man auch wieder auf altbekannte Features hoffen. So wird man als Trainer immer noch versuchen können, so viele Pokémon wie möglich zu sammeln. Auch die Spielwelt – die Sinnoh-Region – ist für Fans nicht neu.

Bereits die Editionen Diamant und Perl haben in dieser Welt gespielt. Das neue Spiel soll aber zeitlich weit davor angesiedelt sein. Darüber hinaus sind allerdings jedoch auch schon die drei Starter-Pokémon bekannt. Bei ihnen handelt es sich nicht um neue Taschenmonster, sondern um beliebte aus den vorigen Generationen. Nämlich:

Feurigel , des Typs ,,Feuer“ (Zweite Generation)

, des Typs ,,Feuer“ (Zweite Generation) Bauz , mit dem Pflanzentyp (Siebte Generation)

, mit dem Pflanzentyp (Siebte Generation) Ottaro, ein Wasser-Pokémon (Fünfte Generation)

Zur Story des Spiels selbst ist allerdings noch nicht sehr viel bekannt. Scheinbar soll das legendäre – und namensgebende – Arceus jedoch im Vordergrund stehen. Auch andere bekannte Taschenmonster sollen wieder vorkommen, wie der Trailer zeigt.

Pokémon Legends Arceus soll weltweit Anfang 2022 für Nintendo Switch erscheinen. In der Vergangenheit haben sich die Gerüchte verdichtet, dass Nintendo an einer verbesserten Version der Switch arbeitet. Es wäre also durchaus möglich, dass das Spiel ein Launch-Titel für die neue Konsole sein könnte.