Pokemon Karmesin & Purpur Spieler klettern rückwärts

Die Kunst des Kletterns in Videospielen hat sich weiterentwickelt. Das jüngste Beispiel ist God of War Ragnarök, wo Kratos sich vorsichtig seinen Weg nach oben und über speziell ausgewiesene – und günstig platzierte – Kletterpfade bahnt. Auch in der Uncharted- und der Tomb Raider-Reihe haben wir das schon gesehen. Es gibt jedoch noch eine andere Art des Kletterns in Videospielen, die im Volksmund als Skyriming bekannt ist. Dabei setzt man sich über einige physikalische Gesetze hinweg und erklimmt im Bunny-Hopping-Verfahren fast jede Oberfläche.

Es scheint, dass Pokemon Karmesin & Purprur diese Art des Kletterns nun zu seiner nächsten Evolutionsstufe geführt hat. Wie du weißt, gibt es in jeder Pokemon-Region Gebiete, die unzugänglich sind, es sei denn, du bringst deinem Pokemon die erforderliche Fähigkeit bei oder nimmst den langen Weg. Wenn du jedoch vor einem Abhang stehst, der zu steil zum Klettern ist, kannst du ihn leicht erklimmen, wenn du in die entgegengesetzte Richtung gehst.

This is probably the silliest, but most useful trick in Scarlet/Violet. You can easily get up slopes you’re not supposed to by just going backwards. pic.twitter.com/RRwveA1m9j

— Zullie (@ZullieTheWitch) November 20, 2022