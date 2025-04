Pokémon erhält erstmals ein offizielles Öko-Lexikon mit wissenschaftlichem Anspruch

Wie leben wilde Pokémon eigentlich wirklich? Was essen sie, wann schlafen sie und wie bewegen sie sich fort? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines ganz besonderen Buchs: Am 18. Juni 2025 erscheint in Japan das offizielle „Pokémon-Ökologielexikon“ (ポケモン生態図鑑) in Japan, das sich den Lebensweisen der Pokémon auf wissenschaftlicher Basis widmet.

Erstmals rückt ein Pokémon-Buch damit nicht nur die bekannten Fakten aus den Spielen in den Vordergrund, sondern geht einen Schritt weiter, mit einem akademisch fundierten Blick auf über 1000 Pokémon-Arten, ihre Eigenschaften, Gemeinsamkeiten, Unterschiede und ihre Verbindung untereinander.

Werbung

Zwei promovierte Wissenschaftler machen Pokémon greifbar

Verfasst wurde das Nachschlagewerk von Yoshinari Yonehara, der bei der Pokémon Company arbeitet und seinen Doktortitel in Agrarwissenschaften an der Universität Tokio gemacht hat. Unterstützt wird er von der renommierten Illustratorin Chihiro Kinoshita, ebenfalls promoviert, die schon zahlreiche naturwissenschaftliche Werke illustriert hat.

Beide haben am Fachbereich für Lebens- und Umweltwissenschaften der Universität Tokio promoviert und nähern sich dem Thema Pokémon wie echten Tieren in freier Wildbahn: mit Neugier, Detailverliebtheit und einem tiefen Verständnis für ökologische Zusammenhänge.

Vom Pokédex zur echten Ökologie

Das Buch analysiert laut Verlag Pokémon auf Basis ihrer In-Game-Beschreibungen, ergänzt diese aber um fundierte Überlegungen zu Schlafrhythmen, Sozialverhalten, Bewegungsarten, Nahrung und natürlichen Lebensräumen. Ziel ist es, neue Zusammenhänge und biologische Logik im Pokémon-Universum aufzuzeigen, verständlich und spannend für Fans jeden Alters.

Die über 1000 Pokémon werden durch hochwertige, farbige Illustrationen ergänzt, die speziell für dieses Buch angefertigt wurden. So entsteht ein Pokémon-Buch, das sich deutlich von den bisherigen Pokédex-Ausgaben unterscheidet und wissenschaftliche Neugier mit Fanliebe verbindet, wie Famitsu berichtet.

Veröffentlichung, Preis und Vorbestellung

Das „Pokémon-Ökologielexikon“ erscheint am 18. Juni 2025 in Japan beim Verlag Shogakukan. Der Preis liegt bei 1.430 Yen (ca. 9 Euro) und das Buch kann ab sofort über den offiziellen Teaser-Link (Famitsu) oder bei japanischen Buchhändlern vorbestellt werden. Wer dem Japanischen mächtig ist.

Ob das Buch auch auf Deutsch oder Englisch erscheinen wird, ist derzeit noch unklar, doch bei der wachsenden Beliebtheit wissenschaftlicher Zugänge zu Pokémon ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch westliche Fans in den Genuss kommen dürften.