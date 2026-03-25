Pokémon Champions: Release-Fenster für die Switch bestätigt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pokémon Champions ist kein völlig neues Projekt. Das Spiel wurde bereits zuvor von The Pokémon Company angekündigt – doch lange blieb unklar, wann Fans tatsächlich loslegen können. Jetzt gibt es endlich mehr Klarheit.

Der neue Ableger der Reihe soll sich fast vollständig auf Trainerkämpfe konzentrieren und damit eine andere Richtung einschlagen als klassische Pokémon-Rollenspiele.

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Ein Pokémon-Spiel ohne klassische Story

Während Spiele wie Pokémon Karmesin & Purpur oder Pokémon Legenden auf Erkundung und Story setzen, verfolgt Pokémon Champions ein deutlich anderes Konzept. Hier geht es vor allem um strategische Kämpfe zwischen Teams.

Spieler stellen ihre Pokémon zusammen und treten gegen andere Trainer an. Typen, Fähigkeiten und Attacken spielen dabei wie gewohnt eine große Rolle. Genau dieser Fokus erinnert viele Fans an ältere Arena-Spiele der Reihe, bei denen die Kämpfe im Mittelpunkt standen.

Die Idee dahinter: ein Spiel, das speziell für kompetitive Battles entwickelt wurde.

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Pokémon aus anderen Spielen sollen nutzbar sein

Besonders spannend ist die Verbindung zu Pokémon HOME. Dadurch können Pokémon aus anderen Titeln übernommen werden. Dein Team könnte also nicht nur aus neu gefangenen Monstern bestehen, sondern auch aus Pokémon, die du bereits in früheren Spielen trainiert hast.

Das passt gut zu einer Entwicklung, die die Reihe seit einigen Jahren verfolgt. Während klassische Abenteuer weiterhin erscheinen, experimentiert Nintendo immer stärker mit neuen Spieltypen.

Ein Spiel für die kompetitive Szene

Mit Pokémon Champions scheint The Pokémon Company genau diese strategische Seite der Reihe stärker hervorheben zu wollen. Statt eines neuen Story-Abenteuers entsteht eine Plattform für Trainerkämpfe.

Für viele Fans könnte das genau das Spiel sein, das sie sich schon lange wünschen: Pokémon, bei dem es nicht nur ums Sammeln geht – sondern darum, das perfekte Team im Kampf zu beweisen.

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