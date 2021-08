PlayStation VR 2 Details bei Pressekonferenz enthüllt

PlayStation VR (C) Sony

Sony hat während einer Pressekonferenz, die hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat, neue Details zum nächsten Virtual-Reality-Headset preisgegeben. Dem zu Folge haben die Fans jede Menge Gründe sich zu freuen. Denn die PlayStation VR 2 Details besagen nämlich dass Sony die virtuelle Realität auch auf die Playstation 5-Heimkonsole bringen möchte.

Name dient als Platzhalter

Da PlayStation VR 2 nur ein temporärer Name für das neue System ist, wurde auf der Konferenz auch diesbezüglich einiges verraten. Derzeit wird das System nicht PSVR 2 genannt, sondern vielmehr NGVR. Dieser Name steht für “Next Generation Virtual Reality” und ähnelt dem damaligen Platzhalter der PlayStation Vita verdammt sehr. Die PS Vita wurde damals nämlich “Next Generation Portable” genannt. Daher können wir davon ausgehen dass auch NGVR nur ein Platzhalter ist bis sich die Zuständigen für einen offiziellen Namen entschieden haben.

Hardware-Details mit einigen Änderungen

Neben dem Systemnamen war auf der Pressekonferenz auch die Hardware ein großes und wichtiges Thema. Das neue Headset soll nämlich ein Fresnel-OLED-Bildschirm enthalten, der eine Auflösung von 2000×2040, pro Auge, wiedergeben kann und dadurch 4K und HDR-fähig ist. Im Vergleich dazu hat die derzeitige PlayStation VR eine Auflösung von 1920×1080 pro Auge. Die Sichtweite der NGVR wird sich auch, im Vergleich zum Vorgänger, um 10 Grad steigern. Dadurch erhalten wir eine Sichtweite von 110 Grad.

Darüber hinaus wurde auch das Foveated-Rendering und Flexible-Scaling-Rendering vorgestellt, dass hauptsächlich für eine bessere Performance sorgen soll. Mit dem Eye-Tracking-System soll die Augenbelastung reduziert werden. In den dazugehörigen Kontrollern sollen auch Haptik-Einheiten und Touch-Sensoren verbaut sein. Dadurch soll der Sensor die Fingerpositionen erkennen und sich darauf einstellen können.

Kommende Spiele für NGVR

Bislang wurden die PlayStation VR-Spiele als “VR-Erfahrung” eingestuft. Doch mit der nächsten Headset-Generation soll sich einiges ändern. Sony möchte nämlich kommende AAA-Spiele als Hybrid-Titel vermarkten, die mit oder ohne Headset auf PlayStation 5 spielbar sind. Wenn so ein Hybrid-Spiel erscheint stehen euch zwei verschiedene Versionen davon zur Verfügung. Entweder die VR- oder die Konsolen-Version die beide gleichermaßen zum Download bereit stehen. Sony plant sogar die Rückwärtskompatibilität einzubauen, so dass manche PlayStation VR-Originaltitel auf dem Nachfolger spielbar bleiben.

Sony möchte mit dem Nachfolger den Weg verändern wie die Menschen die virtuelle Realität betrachten. Daher trennen sie sich nun bewusst von dem Label “VR-Erfahrung”. Die NGVR soll nicht mehr nur als kleines Gimmick angesehen werden, sondern vielmehr als der beste Weg manche Spiele zu spielen. Die Technologie entwickelt sich immer weiter und irgendwann hat sich auch die virtuelle Realität im Leben der Menschen komplett etabliert.

Ein Releasetermin für NGVR wurde nicht genannt jedoch möchte Sony die Pläne für die Veröffentlichung im Jahr 2022 bekannt geben.