PlayStation: Schock für Fans – Game-Server ohne Warnung heruntergefahren

Es scheint eine sichere Wette zu sein, dass sich viele PlayStation-Fans auf die Zukunft der Marke freuen. Die PS5-Enthüllung (für Spiele) ist endlich für die kommende Woche geplant. In der Zwischenzeit genießen viele einige ihrer Lieblings-PS4-Exklusiv-Produkte in der Hoffnung, dass Fortsetzungen angekündigt werden, während andere gleichzeitig Spiele genießen, die fast ein Jahrzehnt alt sind. Daher waren viele immer noch schockiert, als Sony die Server für Killzone: Mercenary leise herunterfuhr.

Der PlayStation Vita exklusive Shooter, Killzone: Mercenary zuerst im Jahr 2013 veröffentlicht, hat eine kleine, aktive Fan-Gemeinde über die Jahre gehalten. Es ist nicht überraschend, dass ein 7 Jahre altes Spiel auf einem größtenteils nicht mehr funktionierenden Handheld heruntergefahren wird, aber gleichzeitig erhalten Spieler normalerweise eine Warnung. Sony hat dies jedoch nicht getan, bevor die Server heruntergefahren wurden, und lediglich bestätigt, dass dies nachträglich der Fall war.

Die Berichte begannen gestern, nachdem sich viele für ein Online-Match von Killzone: Mercenary angemeldet hatten, um festzustellen, dass sie es einfach nicht konnten. Für die Fans ist schwer zu verstehen, warum es keine Warnung gegeben hatte. Zum Beispiel hat Sony die Server von Driveclub vor nicht allzu langer Zeit, einem Rennspiel von 2014, heruntergefahren, aber vorab eine offizielle Ankündigung veröffentlicht. Sony hat noch nicht kommentiert, warum die Server heruntergefahren wurden oder warum keine Warnung ausgegeben wurde.

.@PlayStation shut off Killzone Mercenary servers without warning. Yes, it was a shooter in PS Vita. Probably very few people were actually playing it. But would have been nice to do one final hurrah.

— Imad (@Imad) May 30, 2020