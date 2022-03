PS Vita Software läuft problemlos auf der Nintendo Switch

itch OLED Modell in weiß - ©Nintendo

Die Modder Community hat kürzlich festgestellt, dass die PS Vita Software ohne Emulation auf der Nintendo Switch laufen kann. Noch ist nicht viel passiert, aber diese Tatsache scheint für die Zukunft vielversprechend zu sein.

Die PS Vita

Die PS Vita ist schon über 10 Jahre alt. Aufgrund der geringen Nachfrage, wurde die Handheldkonsole von Sony PlayStation Vita seit 2019 leider nicht mehr fortgesetzt. Damit gibt es von den Big Playern der Konsolenhersteller aktuell nur noch die Nintendo Switch und seit kurzem auch das Steam Deck als Handheld Konsole.

PS Switch

Nun wurde festgestellt, dass die Software der PS Vita ohne Probleme und vor allem ohne Emulation auf der Nintendo Switch laufen kann. Allerdings wurde diese Möglichkeit erst entdeckt, was bedeutet, dass für die meisten noch nicht viel damit angefangen werden kann. Die Modder machen sich erst an die Arbeit PS Vita Titel auf der Nintendo Switch laufen zu lassen.

Im Detail

Wer gerne mehr darüber erfahren und sich das ganze im Detail anschauen möchte, dem sei das aktuelle Video des Channels von Modern Vintage Gamer ans Gamer-Herz gelegt:

Handhelds heutzutage

Aufgrund des Vormarsches der Smartphone-Games hatten die Handheld-Hersteller Probleme ihre Konsolen für unterwegs an den Mann, bessergesagt an die Spieler zu bringen. Dennoch scheint Nintendo da unverwundbar zu sein. Schließlich hat Nintendo seit dem Game Boy über eine halbe Milliarde Handhelds verkauft. Dabei ist anzumerken, dass Nintendo schon vor dem Game Boy auf dem Handheld-Markt mit den Game&Watch Konsolen unterwegs gewesen ist.

Es ist schade, dass trotz der großen Erfolge der Nintendo-Handhelds, andere Hersteller wie Sony nicht so erfolgreich waren. Fairerweise muss man dazusagen, dass Nintendo mit der aktuellen Hybrid-Konsole, welche Handheld und gleichzeitig eine Heimkonsole ist auf Nummer Sicher fährt. Wir sind gespannt wie sich das neue Steam-Deck in Anbetracht dieser Entwicklungen schlagen wird.

Wir sind gespannt was sich alles aus dieser Entdeckung entwickeln wird. Da sich in der großen Spiele-Bibliothek der PS Vita einige Exklusivtitel befinden, werden wir viele von diesen in naher Zukunft womöglich auf der aktuellen Nintendo Konsole wieder sehen.

