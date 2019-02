Eine überarbeitete Nintendo Switch? Das wurde doch erst im Januar debunked. Und jetzt gibt es schon die nächsten.

Die Gerüchte um eine überarbeitete Version der Nintendo Switch sind nichts neues. Infolge eines Reports des Wall Street Journal ist man sich ziemlich sicher, dass noch dieses Jahr eine neue Version der Konsole bekanntgegeben wird. Nun berichtete das japanische Magazin Nikkei, dass es sich bei der überarbeiteten Fassung um eine kompaktere Version der Switch handeln soll, mit der auch der Kaufpreis gedrückt werden soll. Dafü sollen gewisse Funktionen des großen Modells weggelassen werden, um die Kosten zu senken. Nintendo hat das Gerücht bisher nicht kommentiert. Auf die vorhergehenden Gerüchte ging Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa im Januar aber noch ein, und dementierte Pläne, bereits einen Switch Nachfolger zu planen oder den Preis großartig zu senken.

Wie könnte eine kleinere Switch Version aussehen?

Der Nikkei Report erwähnt keine Details, wie genau die kompaktere Switch Version aussehen könnte. Die Kombination aus kleinerer Konsole und niedrigerem Preis rückt direkt erstmal die Joy-Cons in den Fokus. Sie sind ohnehin schon sehr kompakt und es ist zu bezweifeln, ob sie in noch kleinerer Ausführung ihre Handling nicht verlieren würden. Zudem dürften sie eins der teureren Elemente der Switch sein. Unter anderem, da sie eigene Akkus besitzen, auf die verzichtet werden könnte. Weiterhin sind alle Switch Spiele mit angedockten Joy-Cons spielbar. Auf sie zu verzichten, wäre also nicht komplett aus der Luft gegriffen.

Eine weitere Option ist der Verzicht auf das Dock. Zumindest als Teil des Pakets. Das Dock ist ja ohnehin schon einzeln erwerbbbar, also könnte man die Konsole auch ohne verkaufen und die Leute, die es wirklich wollen, könnten es sich holen. Zumal man, ohne zusätzlichen Controller eh nicht im Dock-Modus spielen könnte, wenn die Joy-Cons nicht mehr abnehmbar wären.

Ob und wie Nintendo dieses Jahr eine überarbeitete Version der Switch zeigen wird, bleibt abzuwarten. Aktuell jedenfalls schreibt die Konsole großartige Zahlen. Nintendo kann sich also mit einer überarbeiteten Fassung auch noch ein bisschen Zeit lassen.

via Nintendo Life / Nikkei Artikel (jap.)