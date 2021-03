Persona 5 könnte laut Insider auf die Xbox-Konsolen kommen

Persona 5 (C) Atlus

Das Persona-Franchise hat in den letzten zehn Jahren an Popularität gewonnen und mit der Veröffentlichung von Persona 5 das Interesse vieler geweckt. Mit der ersten Veröffentlichung von Persona 5 im Jahr 2017, die Wellen schlug, gefolgt von den Rekordverkäufen von Persona 5 Royal, gewinnt die Fangemeinde weiter an Dynamik durch jede neue Version. Trotz des kürzlich veröffentlichten Persona 5 Strikers, das auf mehr Plattformen als je zuvor expandierte, wurde eine Hardwaremarke immer wieder übersehen.

Xbox-Fans wurden aus der Persona-Schleife ausgeschlossen, da sich Publisher Atlus dafür entschieden hat, den Spinoff Shin Megami Tensei auf anderen Plattformen außer PlayStation zu veröffentlichen. Obwohl das Franchise im Westen zu einem großen Hit wurde, hat die Xbox noch keine einzige Persona-Veröffentlichung vorzuweisen. Da sich immer mehr Spieler fragen, warum die Microsoft-Plattform ignoriert wird, gibt ein bekannter Insider an, dass sich dies bald ändern könnte.

Jez Corden von Windows Central leakte die Idee, dass Xbox nicht länger unter einer Persona-Dürre leiden wird. Corden veröffentlichte einen interessanten Tweet, nachdem ein Twitter-Benutzer gehofft hatte, dass Xbox-Spieler endlich Persona 5 spielen könnten. Als Antwort auf diesen Tweet veröffentlichte Corden ein einfaches Smiley-Gesicht als Antwort, das neue Hoffnung gab, dass das Spiel möglicherweise auf die Xbox kommt.

I Hope Xbox Guys Get to Experience Persona series soon #Persona5https://t.co/IReZRQfJgp pic.twitter.com/SuEUkaYXul — 🐉🎮HazzadorGamin,Dragon Of Dojima Gamin🎮🐉 (@HazzadorGamin) March 14, 2021

Dies ist keineswegs eine konkrete Information, aber es ist ein Hoffnungsschimmer für die Fans. Diese Hoffnungen gehen weit über Cordens Tweet hinaus, da die Spekulationen über die markenexpandierenden Plattformen mit der PC-Veröffentlichung von Persona 4 Golden im vergangenen Jahr begannen. Mit dem massiven Erfolg des PC-Ports von Persona 4 Golden begann Atlus bereits über weitere Ports zu spekulieren. Dies wurde von der Firma offenbar klar, da Persona 5 Strikers neben der PlayStation 4-Version sowohl auf dem PC als auch auf dem Switch veröffentlicht wurde.

Um das Feuer weiter zu befeuern, hat eine kürzlich durchgeführte Atlus-Umfrage möglicherweise bereits ergeben, dass Atlus dies in Betracht gezogen hat. Der neue Atlus-Fragebogen befragte die Fans direkt nach ihrem Interesse an seinen Spielen auf der Xbox. Dies wird von den Fans als eine sehr bedeutende Änderung angesehen, da dies das erste Mal war, dass die xbox in den jährlichen Umfragen von Atlus aufgenommen wurde.

Zwischen Cordens Tweet, früheren Aussagen von Atlus, der jüngsten Umfrage und dem Erfolg der Publisher-Ports ist die Idee, dass Persona 5 endlich auf der Xbox erscheint, nicht ganz überraschend. Wie üblich müssen wir natürlich aber auch noch die offizielle Ankündigung abwarten.

Persona 5 ist ab sofort für die PlayStation 4 verfügbar.