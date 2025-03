Palworld Crossplay Update angekündigt: Bald plattformübergreifend spielen

Die Entwickler von Palworld haben offiziell die Ankündigung eines bevorstehenden Crossplay-Updates gemacht, das es Spielern ermöglichen wird, plattformübergreifend miteinander zu spielen. Dieses Update wird eine lang erwartete Funktion einführen, die die Community noch enger zusammenbringen soll. Hier sind alle Details, die wir bisher kennen.

Das kommende Update wird Crossplay zwischen verschiedenen Plattformen wie PC, Xbox und möglicherweise weiteren unterstützten Systemen ermöglichen. Dies bedeutet, dass Spieler unabhängig von ihrer gewählten Plattform gemeinsam in die Welt von Palworld eintauchen können.

Neben der Crossplay-Funktion wird das Update voraussichtlich auch neue Inhalte und Verbesserungen mit sich bringen. Dazu könnten neue Pals, zusätzliche Quests und technische Optimierungen gehören, die das Spielerlebnis weiter verbessern.

Die Ankündigung des Crossplay-Updates hat bereits jetzt große Begeisterung in der Community ausgelöst. Viele Spieler freuen sich darauf, endlich mit Freunden auf verschiedenen Plattformen zusammenzuspielen und die Welt von Palworld gemeinsam zu erkunden.

🚨Palworld’s Crossplay Update coming in late March!🚨

Multiplayer across all platforms and world transfer for Pals 🚚

To celebrate the update, Palworld is 25% off on the PS Store and Steam!

Don’t miss it 🎁

PS Store: https://t.co/REZemF7ymX

Steam: https://t.co/mOTG66p6al pic.twitter.com/AYbndvOB6i

Werbung

— Palworld (@Palworld_EN) March 12, 2025