Overwatch 2: Kartenpools werden in Saison 4 verschwinden

Saison 3 von Overwatch 2 ist gerade erst losgestartet und schon gibt's spannende News zur vierten Saison

Die dritte Saison von Overwatch 2 ist gestern offiziell gestartet. In der gibt’s einen neuen mythischen Skin für Kiriko, mehrere Kollaborationen, unter anderem eine mit dem Anime One Punch Man und die Prämiere der neuen Karte Antarktische Halbinsel, für den Spielmodus Control. Ist übrigens die erste Karte für den Spielmodus seit Busan 2018 erschienen ist. Da gibt’s also einiges worauf sich Spieler freuen können. Aber obwohl die Saison gerade losgegangen ist, gibt schon große Neuigkeiten für die darauffolgende vierte Saison.

Aaron Keller, der Director von Overwatch 2, hat nämlich in einem Artikel auf der Website von Blizzard angekündigt, dass es ab Saison 4 keine Kartenpools mehr geben wird. Was heißt das jetzt genau? Naja im Grunde ist ein Kartenpool, eine Auswahl an Karten und Spielmodi, die in der Wiedergabeliste rotieren.

Theoretisch eine gute Idee. Praktisch aber nicht ganz so gut umgesetzt.

Die Idee von Blizzard war, dass in jeder Saison von Overwatch 2, bestimmte Karten mehr im Vordergrund stehen, um jede Saison von der vorherigen abzuheben und das Spielerlebnis frisch zu halten. In der Theorie hört sich das doch eigentlich ganz gut an.

Das große Problem in der Praxis war allerdings, dass es durch die Kartenpools dazu kommen kann, dass die Lieblingskarten von Spielern für längere Zeit außerhalb der Rotation bleiben. Wie das passiert erklärt Keller auch. Und zwar versucht die Spielerzuweisung den Spielern Karten zuzuweisen, die sie länger nicht gespielt haben. Das gleiche Prinzip gilt auch für Spielmodi.

Weil es aber im Spiel einfach weniger Karten für manche Spielmodi, wie zum Beispiel den neuen Modus Schub gibt, landen die dementsprechend öfter in der Rotation. Aus diesem Grund hat sich das Team von Overwatch 2 dazu entschlossen, die Kartenpools für die kommende Saison abzuschaffen.

Keller hat aber noch einen weiteren Grund genannt. Im Laufe des Jahres soll nämlich ein neuer Spielmodus erscheinen, für den es dann natürlich auch neue Karten gibt.

Overwatch 2 ist für Windows PC, Playstation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar.