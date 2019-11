Overwatch 2 – Blizzard hat keine Ahnung zum Releasetermin

Halloween steht vor der Tür und was wäre eine Nacht mit Monstern, Geistern und gruseligen Kürbissen, wenn man nicht ein paar gruselige Horror-Games hat um sich richtig zu erschrecken? Wir haben eine kleine Liste erstellt mit Games die für diesen Abend geeignet sind. Call of Cthulhu Call of Cthulhu ist ein neues Game von Focus…