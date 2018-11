Nachdem wir konkret wissen, dass die achte und letzte Staffel von Game of Thrones im April 2019 starten wird, ist die „Vorfreude“ nochmals – zumindest bei mir -angestiegen. Schön das HBO mit dem Teaser #FORTHETHRONE nochmals die besten Szenen aus den vergangenen sieben Staffel zeigt, aber wann sehen wir etwas Neues?

Die größere Frage ist natürlich: Wollen wir wissen wie es weiter geht? Wollen wir uns jeden Spoiler, das Drehbuch, welches es ins Internet geschafft hat, wirklich antun? Die ganze Vorfreude quasi wegnehmen?

Es gibt wohl keine andere Serie auf der Welt deren Finale so sehr entgegen gesehen wird. Vielleicht hat es dieses weltweite Phänomen auch noch gar nie gegeben. Vielleicht nur bei mir und ein paar anderen Sci-Fi-Fanatikern bei Battlestar Galactica, aber das war es auch schon wieder.

#FORTHETHRONE

Der neue Teaser (Video oberhalb) enthält gar kein neues Material, stellt also keinen Trailer zur achten Staffel dar. Stattdessen soll er „die Bühne“ für die achte Staffel vorbereiten. Die gezeigten Szenen lassen uns noch einmal daran erinnern, was verschiedenste Charaktere in Westeros getan haben um zu Überleben.

Die Marketing-Kampagne #FORTHETHRONE wird uns noch einige Zeit begleiten. Die nächsten fünf Monate. Und all zuviel wissen, wie es weiter geht, möchten wir eigentlich erst, wenn wir die erste Episode sehen und uns alles umhaut – was wir gesehen haben.

Der Winter ist da!

