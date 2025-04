Nintendo: Wird der US-Support ausgelagert? Ein Reddit-Gerücht sorgt für Aufsehen

Ein neuer Beitrag auf Reddit sorgt derzeit für Spekulationen in der Gaming-Community: Angeblich will Nintendo den gesamten Kundensupport in den USA bis September 2025 auslagern. Laut dem Verfasser „redraz0r“ sollen alle betroffenen Mitarbeiter entsprechende E-Mails über ihre Entlassung erhalten haben. Belege oder eine verifizierte Quelle? Fehlanzeige.

Trotz der dünnen Faktenlage bekommt das Thema Aufmerksamkeit – wohl auch, weil Nintendo of America zuletzt ohnehin stark in der Kritik stand.

Werbung

Reddit-User bleiben skeptisch

Die Kommentare unter dem ursprünglichen Reddit-Beitrag zeigen deutlich: Viele Nutzer halten das Gerücht für zweifelhaft. Einige fordern Beweise, andere kritisieren den „low effort“-Charakter des Beitrags. Kein Link, kein Screenshot, keine interne Quelle – in Zeiten von Social Media reicht das vielen nicht aus, um glaubwürdig zu sein.

Dennoch trifft das Gerücht einen Nerv. Denn die Gaming-Welt beobachtet Nintendos Umgang mit seinen Mitarbeitern seit Monaten kritisch.

Kündigungen bei Nintendo of America heizen Spekulationen an

Was sicher ist: Nintendo hat kürzlich rund 120 Vertragsarbeiter entlassen – hauptsächlich im Bereich Qualitätssicherung. Das berichteten unter anderem Axios und GamesIndustry.biz. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, neue Vollzeitstellen zu schaffen. Ziel sei es, die Zusammenarbeit zwischen den internationalen Entwicklerstudios zu verbessern.

Diese offizielle Restrukturierung wird von vielen als Schritt hin zu mehr Effizienz gewertet – von anderen jedoch als Zeichen für eine mögliche Verlagerung von Arbeitsplätzen, gerade im Supportbereich.

Wie glaubwürdig ist das Auslagerungs-Gerücht?

Tatsächlich gibt es bisher keine öffentliche Stellungnahme von Nintendo, die eine vollständige Auslagerung des US-Kundensupports bestätigt. Auch in den großen Nachrichtenmedien oder bei bekannten Brancheninsidern wurde bislang nichts Derartiges gemeldet. Das Reddit-Gerücht steht somit bislang auf sehr wackligen Beinen.

Was jedoch bekannt ist: Bereits in der Vergangenheit gab es Berichte über problematische Arbeitsbedingungen bei Nintendo of America – besonders im Umgang mit Leiharbeitern. Beschwerden über geringe Aufstiegschancen, mangelnde Kommunikation und wenig Jobsicherheit wurden mehrfach geäußert, etwa von NintendoLife.com im Jahr 2022.

Rein wirtschaftlich gesehen ist eine Verlagerung des Kundensupports kein ungewöhnlicher Schritt – auch andere große Tech- und Spielefirmen haben Supportzentren ins Ausland verlagert, etwa nach Irland, Indien oder auf die Philippinen. Die Gründe liegen oft in den niedrigeren Lohnkosten und einer rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit. Für Nintendo wäre es allerdings ein heikler Schritt – gerade angesichts der öffentlichen Wahrnehmung. Die Community ist sensibel geworden, was Mitarbeiterführung angeht. Eine Entscheidung dieser Tragweite ohne klare Kommunikation könnte für massiven Imageverlust sorgen.

Werbung

Solange keine offizielle Stellungnahme erfolgt oder glaubwürdige Medien darüber berichten, bleibt das Thema reine Spekulation. Erst kürzlich enthüllte Nintendo ein erstes Bild der Switch 2 Online-App.