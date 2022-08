Lebenszeichen! – Nintendo Wii U und 3DS erhalten System-Update

Die Nintendo Wii U und der Nintendo 3DS haben soeben ein Update erhalten. Obwohl die Beschreibung “Allgemeine Systemstabilität” lautet, muss der eigentliche Grund mit dem Ende der Nintendo eShops der beiden Konsolen zu tun haben.

Das Update gilt für beide Sorten der Nintendo Wii U Konsole: die Deluxe und Basic Version. Die Version lautet auf Ver. 5.5.6 U (29. August 2022) und lässt sich wie folgt beschreiben: Verbesserungen des Systems für Stabilität und Benutzerfreundlichkeit im gesamten System und anderen kleinen Änderungen um das Nutzen zu verbessern. Der bekannte Dataminer OatmealDome hat das Update ebenfalls unter die Lupe genommen:

The version number is 5.5.6U. Official patch notes state that the sole changes are for "stability".https://t.co/ebPHggcGRC pic.twitter.com/ArqLcHjqbu

— OatmealDome (@OatmealDome) August 30, 2022