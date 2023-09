Nintendo Switch Online: F-Zero 99 ab sofort für alle Abonnenten spielbar!

Der Titel wurde heute erst angekündigt!

Die heutige Nintendo Direct hat uns zwar nicht die nächste Nintendo Konsole vorgestellt, aber war dafür wieder einmal für mehrere Überraschungen für die Nintendo Switch gut. So war direkt nach der Ankündigung F-Zero 99 für alle Nintendo Switch Online Abonnenten spielbar! Zeit sich ein Abo zu holen!

Gegen den Rest der Welt

Nach Tetris 99, Pac-Man 99 und Super Mario Bros. 35 (Rest in Peace) reiht sich nun ein weitere Klassiker in Form eines überarbeiteten modernen Battle-Royal Titel ein: F-Zero 99. Da man sich gegen 98 andere Spieler stellt, handelt es sich um einen reinen online Titel. Natürlich darf die altbekannte Energieleiste bei keinem Rennen fehlen. Was allerdings neu ist sind die sogenannten “Superfunken”, mit welchen man auf höher gelegene Strecken, genannt Highway, eine Abkürzung fahren kann. Es gibt nun auch ein Team Battle, sowie noch gefährlichere Profi-Strecken. Ebenso kann man sein Fahrzeug mit Farben und weiterem modifizieren.

Der Trailer

Hier der Trailer des klassischen F-Zeros in neuem Gewand. Wow!

F-Zeros auf der Nintendo Switch

F-Zero schien bisher immer von Nintendo vergessen worden zu sein. Wenn auch nie so ganz. Schließlich gab es Möglichkeiten die futuristischen Rennen der Zukunft stattfinden zu lassen. Mit Switch Online konnte man das allererste F-Zero auf dem Super Nintendo via dem hauseigenen Emulator spielen. Mit dem etwas teureren Upgrade namens Switch Online+ kann man sogar F-Zero X auf dem Nintendo 64 Emulator neu erleben.

Durch F-Zero entstand Mario Kart

F-Zero zählt zu den besten Rennspielen aller Zeiten und war ein Launchtitel für die Super Nintendo Konsole. Aus dessen Fortsetzung wurde übrigens das erste Mario Kart! Die Serie wurde dann erst auf dem Nintendo 64 mit F-Zero X und auf dem Nintendo GameCube mit F-Zero GX fortgesetzt. Der letzte Teil war F-Zero Climax (2004) für den Game Boy Advance welcher exklusiv nur in Japan erhältlich gewesen ist.

F-Zero war dennoch immer präsent

Auch wenn kein Spiel mehr darauf erschienen ist, so wurde das F-Zero Franchise nie ganz vergessen. So bekam die Serie mit Figuren und Strecken Cameos in diversen Titeln wie Nintendo Land, Mario Kart 8 oder Smash Bros.

Auch wenn wir damit immer noch kein richtig neues F-Zero in den Händen halten, so hat sich nun zum Franchise F-Zero 99, welches mit dem Jahr 2023, für immer in das Vermächtnis der Reihe eingegliedert hat. Immerhin!

