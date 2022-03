Die Nintendo Switch Online App hat endlich ein ordentliches Update bekommen

Nintendo Switch Online - ©Nintendo

Die Nintendo Switch Online App war seit der Veröffentlichung 2017 leider mit ihren Funktionen sehr bescheiden gestaltet. Dies ändert sich nun mit einem neuen Update für alle iOS– und Android-Geräte .

Die Verbesserungen mit v2.0.0

Neben dem, dass das Design der Nintendo Switch Online App zum großen Teil überarbeitet worden ist, wurden allem die sozialen Funktionen erweitert. Nun kann man sehen ob beziehungsweise wann einer von den Freunden gerade online war und was gezockt wird. Allerdings kann man auch festlegen, wer den Online-Status sehen darf. Das Hinzufügen von Freunden geht nun einfacher von statten, da man den Freundescode sehen kann, welcher einfach rauskopiert und somit geteilt werden kann.

Schlechte Bewertungen

Dennoch muss man wegen dem Update der Nintendo Switch Online App keine Luftsprünge machen. Denn diese Funktionen hätten schon von Anfang an in dieser App implementiert sein sollen. Es ist fraglich ob diese App mit dem Update von der breiten Masse in Sachen Nutzen und Downloads einen Aufschwung bekommt. Auch hätte früheres Update zu besseren Bewertungen der App geführt.

Ein weiteres Update

Es wurde mit dem Update der Nintendo Switch Online App viel gemacht, allerdings gibt es immer noch Funktionen die man sich für das nächste Mal wünschen würde. Obwohl man nun den Code nun wenigstens herauskopieren kann, ist ein direktes Hinzufügen neuer Freunde über die App immer noch nicht möglich. Auch kann in der App, anders als bei der Konkurrenz, nicht direkt gechattet werden.

Warum erst jetzt?

Es ist interessant, dass Nintendo nach genau 5 Jahren auf die Idee kommt, die zur Nintendo Switch Konsole gehörenden App mit Funktionen upzudaten, welche eigentlich von Anfang an selbstverständlich hätten sein sollen. Warum das erst jetzt passiert ist die Frage. Anschließend fragt man sich warum das dann überhaupt noch passiert ist.

So unerreicht Nintendo in vielen Dingen sein mag, in Sachen Online hinkt Nintendo der Konkurrenz leider schon immer etwas hinterher.

