Nintendo Switch 2: Mögliche Vorstellung nächsten Monat (Gerücht)

Gerüchten zufolge wird Nintendo im März 2024 den Nachfolger seines beliebten Switch-Handhelds, die Switch 2, enthüllen. Die Partner des japanischen Spielegiganten bereiten sich bereits auf die bevorstehende Enthüllung vor.

Seit ihrer Markteinführung im Jahr 2017 hat sich die Switch zu einer der erfolgreichsten Videospielkonsolen entwickelt, die jemals auf den Markt gekommen sind. Im vergangenen Dezember hat Nintendo bekannt gegeben, dass das System mehr als 139 Millionen Mal verkauft wurde. Entwickler hatten Berichten zufolge während der Gamescom im vergangenen August die Möglichkeit, einen Blick auf eine Switch 2 zu werfen. Das japanische Unternehmen hat diesen gerüchteweisen Nachfolger jedoch noch nicht offiziell angekündigt. Möglicherweise wird Nintendo diese neue Konsole jedoch schon sehr bald vorstellen.

In der letzten Folge seines Podcasts behauptete der YouTuber und bekannte Nintendo-Insider Nate the Hate, dass er glaubt, dass der japanische Konzern im März die Switch 2 ankündigen wird. Nintendo könnte die Game Developers Conference (GDC), die in diesem Monat in San Francisco stattfinden wird, nutzen, um die neue Konsole vorzustellen und mit Partnern zu sprechen. Nate the Hate äußerte sich gegenüber seinem Gast, dem Content-Schöpfer John Linneman von Digital Foundry. Die GDC ist eine der größten Spielemessen weltweit. Der Veranstalter Informa erwartet in diesem Jahr bis zu 30.000 Besucher.

Gerücht um den Nintendo Switch 2 Ankündigungstermin

Universo Nintendo behauptet, dass es die Aussagen von Nate the Hate durch Quellen bestätigen konnte. Diese fügten hinzu, dass mehrere Unternehmen und Nintendo-Publishing-Partner sich bereits darauf vorbereiten, ihre Projekte anzukündigen. Einige Einzelhandelsgeschäfte bereiten sich auf den Vorverkauf der Switch 2 vor. Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage zeigte, dass eine Reihe von Entwicklern mit der Arbeit an Spielen für den Switch-Nachfolger begonnen haben.

Im vergangenen Monat entdeckten Reddit-Nutzer eine Produktseite für die Nintendo Switch 2 auf der Website des Händlers Meccha Japan. Die Seite enthielt keine Details zum System außer einem Veröffentlichungsfenster im Jahr 2024. Analysten gehen davon aus, dass die Switch 2, die voraussichtlich etwa 400 US-Dollar kosten wird, einige Verbesserungen aufweisen wird, aber der ursprünglichen Konsole immer noch recht ähnlich sein wird. Analysten gehen davon aus, dass die Switch 2 wie die Basisversion der Switch einen LCD-Bildschirm haben wird.

Die Enthüllung der Switch 2 wird im März erwartet. Es zeichnet sich ab, dass 2024 ein sehr großes Jahr für Nintendo wird. In diesem Jahr sollen mehrere Spiele für die erste Switch erscheinen, darunter die First-Party-Titel Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach: Showtime, Luigi’s Mansion 2 HD und Paper Mario: The Thousand-Year Door. Im Februar dieses Jahres wird voraussichtlich eine Nintendo Direct stattfinden. Dabei werden höchstwahrscheinlich wichtige Entwicklungen für 2024 enthüllt.

Das wissen wir bereits über die Switch 2

Die Switch 2 ist noch nicht offiziell angekündigt worden, aber es gibt viele Gerüchte und Spekulationen über ihre möglichen Eigenschaften, ihren Preis und ihren Erscheinungstermin. Einige der häufigsten Gerüchte sind: