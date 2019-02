Ein zu Beginn dieses Monats bekanntgegebenes Spiel, das nach der Präsentation von Nintendo Direct kürzlich vergessen wurde, ist „Dr. Mario World“ für mobile Geräte. Das kostenlos herunterladbare Spiel wird von LINE und NHN Entertainment gemeinsam entwickelt und umfasst In-App-Käufe.

Nun hat Nintendo Co., Ltd die Marken-Rechte für Dr. Mario World und Dr. Mario erneuert. Laut JapaneseNintendo.com verweist die Marke Dr. Mario World auf ein herunterladbares Videospielprogramm, einschließlich Smartphones, und die Marke Dr. Mario ist mit der Bereitstellung von Unterhaltung (Planung von Spielturnieren usw.) verbunden.

Kauftipp:

Nintendo Switch Konsole Neon-Rot/Neon-Blau bei Amazon.de für EUR 303,00 bestellen

Nintendo erneuert ständig Marken und angesichts der jüngsten Ankündigung scheinen diese beiden neuesten zu sein. Gegen Ende des vergangenen Jahres war das Unternehmen damit beschäftigt, eine Reihe von Markenzeichen für Spiele zu erwerben, die während der Wii– und DS-Ära veröffentlicht wurden. Darunter: Metroid: Other M, Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda: Twilight Princess und Fossil Fighters.

Ein normaler Vorgang? Oder steckt mehr dahinter? So umtriebig wie Nintendo die letzte Zeit war, würde es mich nicht wundern wenn alte Klassiker neu aufgehübscht werden, wie auch Link’s Awakening.