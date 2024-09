Nintendo macht Jagd auf mittels AI generierte Super Mario Bilder!

Nintendo ist bekannt dafür nach alles und jedem zu jagen, was ihr geistiges Eigentum berührt. Seien es illegale Super Mario Kart Rennen oder gar deren Musik im Internet. Nun aber wird die Jagd ausgeweitet. Nintendo jagt nun auch mittels AI generierte Super Mario Fotos. Das ist zwar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, auf der anderen Seite aber auch gefährlich, da damit auch Fanart davon betroffen sein könnte.

Die AI Bilder von Super Mario

Die mittels AI gefertigten Super Mario Bilder zeigen den Klempner nicht gerade von seiner Schokoladenseite. So wird darin Super Mario beim Rauchen oder Alkohol trinken erwischt. Auch wenn diese Bilder gut gemeint sind und den sonst hart arbeitenden Klempner am Strand zeigen, so darf diese ikonische Figur nicht missbraucht werden. Schließlich bekommen viele junge Fans ihren Helden so, was keiner guten Vorbildfunktion dient.

Im Namen von Nintendo

Eine Firma namens Tracer handelt hier in Nintendos Namen. So müssen zahlreiche Posts auf der Social Media Plattform X (ehemals Twitter) entfernt werden. So betrifft es unteranderem Bilder, welche mittels dem xAI’s Grok AI Tool gefertigt worden sind. Tracer verwendet hierfür ebenso ein eigenes AI-gestütztes Copyright Tool. So werden mittels AI diese Bilder entdeckt. Daraufhin folgt eine Mitteilung im Namen von Nintendo, in welcher steht, dass diese Bilder umgehend zu entfernen seien. Leider trifft es hierbei nicht nur mit AI erzeugte Bilder, sondern auch Fanart.

DMCA

Ein X-User macht auf eine dieser Mitteilungen aufmerksam. Auch er hat so eine Mitteilung erhalten indem es heißt, dass dieser Content von seinem Account entfernt werden muss, da es sich um eine DMCA-Verletzung handelt (Digital Millennium Copyright Act). DMCA dient als rechtliche Basis zur juristischen Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet.

Nintendo’s lawyers filed a DMCA takedown request against the Mario image I generated using X’s Grok AI 🥲 https://t.co/HfPoVeCo7H https://t.co/CefhIVwoIX pic.twitter.com/sYrniFYdGh — Tom Warren (@tomwarren) September 24, 2024

Die Firma Tracer bietet also einen AI-gestützten Service, welcher Firmen helfen dabei soll, Copyright Verletzungen von geschützten Marken rauszufiltern. Wenn dies natürlich nicht nur AI Bilder, sondern auch Fanart als Copyright Verletzung sieht, dann wird es wohl für passionierte Fans sehr ungemütlich werden.

