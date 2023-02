Nintendo: Erscheinen bald LEGO Sets zu The Legend of Zelda?

LEGO lässt sämtliche Videos über ein eventuelles Zelda Set aus YouTube entfernen.

Seit diesem Monat häufen sich YouTube Videos zu Gerüchten eines LEGO Sets zu The Legend of Zelda. LEGO reagiert promt und lässt jedes einzelne Video darüber entfernen. Aus diesem Grund scheint aus den Gerüchten tatsächlich etwas dran zu sein.

The Legend of LEGO

Schon länger kursieren Gerüchte, dass ein Lego Set zu The Legend of Zelda kommen könnte. Dies ist nicht so weit hergeholt, da uns LEGO seit ein paar Jahren mit zahlreichen Super Mario Sets beglückt. Da die Abenteuer in Hyrule, wie die des Pilzkönigreiches, zu den größten Franchisen von Nintendo gehörten, wäre es tatsächlich an der Zeit auch hierfür LEGO Sets herauszubringen.

LEGO Baum

Seit Jahren betteln die Nintendo Fans um ein The Legend of Zelda Set und lieferten Ideen, welche bisher immer abgelehnt worden sind. Diesen Monat hat allerdings ein Teilnehmer in einer Umfrage für künftige LEGO Sets einen Deku Baum aus The Legend of Zelda entdeckt. Dieser hatte diese Information mit der Welt geteilt. Seitdem wird fleißig darüber berichtet.

When you step on a LEGO

Als Folge dessen ging daraufhin eine Welle mit Urheberrechtsverwarnungen los. Sämtliche YouTube Videos in welchen LEGO Deku Baum Set behandelt worden ist, wurden gelöscht. Allein die Erwähnung von dem LEGO Set genügt dazu. Einer der Channels, welcher Opfer wurde ist Nintendo Prime:

Hey @ZeldaUniverse and anyone else who covered the The Great Deku Tree lego set – take down your videos ASAP. LEGO ain't messing around, even though we aren't the sources. Also: By doing this, they just CONFIRMED IT'S REAL. So there you have it. pic.twitter.com/kBa6dAGpko — Nintendo Prime (@NintyPrime) February 18, 2023

Darin mein Nintendo Prime, dass sämtliche User, welche das große Deku Baum Set in ihren Videos erwähnt haben, diese so schnell wie möglich wieder herunternehmen sollen, da LEGO keine Scherze macht. Auch wenn die Berichterstatter nicht einmal die Quellen sind. Allerdings würde dies bestätigen, dass dieses Set tatsächlich real ist.

Dass LEGO so sensibel auf etwas eventuelles reagiert, zeugt davon, dass sich die Gerüchte ziemlich sicher bewahrheiten werden. Womöglich werden wir schon bald auch Sets aus Hyrule basteln dürfen. Nach den kreativen Super Mario Sets wird auch bei The Legend of Zelda LEGO mit seinen Sets nicht enttäuschen. Allerdings sollte man sich mit einer größeren Rubinentasche aufrüsten, denn der Verkaufspreis dürfte es wie bei allen LEGO Sets in sich haben.

Quelle: twitter.com via NintyPrime