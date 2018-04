Vom 12. bis 14. Juni blickt die versammelte Spiele-Welt mal wieder zur E3 nach Los Angeles. Um die Messebesucher, aber auch Zuschauer aus aller Welt bei Laune und im Spiel zu halten, hat sich Nintendo eine Reihe von spannenden und unterhaltsamen Aktionen ausgedacht.

Dabei konzentriert Nintendo seine E3-Aktivitäten auf Spieleneuheiten, deren Start kurz bevorsteht. Dadurch rückt besonders ein Blockbuster-Titel dieses Jahr ins Rampenlicht: das kürzlich angekündigte Super Smash Bros. für Nintendo Switch, das noch 2018 erscheinen wird. Titel, deren Veröffentlichung für nach 2018 geplant ist, werden zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt.

Kauftipp:

Super Smash Bros. - [Nintendo Switch] bei Amazon.de für EUR 60,77 bestellen

Splatoon 2 World Championship

Nintendo eröffnet das große Spiele-Fest mit zwei Tagen voller packender Wettkämpfe auf höchstem Niveau. Den Auftakt macht die erste Splatoon 2 World Championship. Hierbei treten die besten Teams aus den Regionen Europa, USA/Kanada, Japan und Australien/Neuseeland gegeneinander an, um Ruhm, Ehre und den Weltmeister-Titel zu gewinnen – inklusiver deutscher Beteiligung. Nachteulen aus ganz Europa können die Eröffnungsspiele am Dienstag, dem 12. Juni, von 0.30 Uhr bis 3.00 Uhr verfolgen. Das Finale findet noch am selben Tag statt, gleich gefolgt vom Super Smash Bros. Invitational 2018. Während dieses Turniers lassen zuvor ausgewählte Spieleprofis in dem kommenden Nintendo Switch-Hit Super Smash Bros. die virtuellen Fäuste fliegen.

Videospiel-Fans, die keine Möglichkeit haben, nach Los Angeles zu reisen, können beide Turniere per Livestream auf der offiziellen Seite von Nintendo of Europe verfolgen.

Was bringt Nintendo 2018 noch an neuen Spielen heraus?

Diese Geheimnisse lüftet eine Videopräsentation, die am Dienstag, dem 12. Juni, ab 18.00 Uhr zu sehen sein wird. Auch dabei spielt der neue Super Smash Bros.-Titel eine wichtige Rolle. Ebenso Teil des dreitägigen Programms, das gleich nach der Präsentation beginnt: Nintendo Treehouse: Live | E3 2018. Hier warten neben Live-Eindrücken zu den kommenden Spielen auch Auftritte von Spieleentwicklern und allerlei Insider-Informationen auf die Zuschauer. Jeder kann die Videopräsentation in verschiedenen Sprachen und das Nintendo Treehouse-Programm in Englisch auf der offiziellen Nintendo-Seite zur E3 2018 sehen.

Wer es zur E3 schafft, hat vom 12. bis 14. Juni am Nintendo-Stand im Los Angeles Convention Center die Chance, Super Smash Bros. für Nintendo Switch und viele weitere kommende Spiele persönlich auszuprobieren. Obendrein wird es über die ganze Woche Aktionen geben, bei denen einige der wichtigsten Third Party-Neuheiten für die tragbare TV-Konsole im Mittelpunkt stehen. Weitere Details über seinen E3-Auftritt wird Nintendo in den nächsten Wochen noch bekannt geben.

Es lohnt sich also öfters auf DailyGame nachzuschauen, was es Neues aus der Nintendo-Welt gibt!

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!