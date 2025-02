Nintendo: Das „M“ auf Marios Mütze soll nicht für Mario stehen!

Der Super Mario Erfinder Shigeru Miyamoto soll höchstpersönlich bekanntgegeben haben, dass das M auf Marios Mütze nicht für Marios Vornamen steht. Anschließend hätte auch der amerikanische Nintendo Chef offenbart, dass das L auf Luigis Kappe nicht für Luigi steht. Beide erklären auch warum.

Diese Offenbarung sei zwar schon vor längerer Zeit geschehen, aber es dürfte noch zu wenig darüber berichtet worden sein, da diese meisten Nintendo Fans noch nie davon gehört haben. In der Tat gibt es im Internet nur eine Quelle dazu, weshalb man den kompletten Inhalt bis es mehr Quellen gibt nicht allzu ernst nehmen darf.

Werbung

Der Schöpfer spricht

Shigeru Miyamoto, Vater von Super Mario und The Legend of Zelda, sowie vieler weiterer erfolgreichen Franchisen, welche wir uns in der Videospielwelt nicht einmal mit blühendster Fantasie noch wegdenken können, offenbarte uns kurz und knapp, dass das „M“ auf Marios Mütze nicht für Mario, sondern für „Metroid steht Er erklärte auch warum.

Nintendo Announces “M” on Mario’s Hat Stands for Metroidhttps://t.co/FIGKIS9iuD — Hard Drive (@HardDriveMag) February 11, 2025

„M“ wie Metroid

Miyamoto kann nachvollziehen, dass die Spieler angenommen haben, dass das „M“ für Mario steht, allerdings ist dieser Buchstabe aus einem ganz anderen Grund auf die Kopfbedeckung des Klempners gefallen. Schließlich sei damals bereits der Videospieltitel Metroid geplant gewesen. Deshalb hat man bei Nintendo dieses Metroid M akes Easteregg auf Marios Mütze gestickt. Im Wortlaut nennt er das eine Art Cross-Promotion-Sache. Da sich allerdings jeder schnell in diesen klassischen Super Mario Look verliebt hat, hab man das Metroid M auf der Mütze bis zum heutigen Tag stehen lassen.

Werbung

Das „L“ auf Luigis Mütze

Auch hier hat Nintendo eine Antwort parat. Doug Bowser, der amerikanische Nintendo-Chef enthüllt, dass das „L“ für „Litigation“ (deutsch: Rechtsstreit steht). Hier möchte Nintendo an ihre Null-Toleranz-Politik erinnern, was ihr geistiges Eigentum betrifft. Dabei weißt er an beispielsweise Baseball-Fankappen hin. Trägt jemand eine Kappe mit einem B drauf, hieße dieser nicht Bill oder Bob, sondern will damit zeigen, dass er ein Fan von den Boston Red Sox ist. So verhalte es sich bei den Klempner Brüdern.

Man weiß gar nicht mehr was man glauben soll. Allerdings gibt es nur eine einzige Quelle zu diesen Informationen. Diese wiederum stammt nicht vom 1. April. Wir bleiben weiterhin skeptisch und warten derweil auf die Erklärung was das „W“ auf Warios Mütze bedeuten soll.

Quellen: x.com via HardDriveMag, harddrive.com