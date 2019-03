Absolut aus dem Nichts heraus, hat Nintendo bekannt gegeben, dass eine Videopräsentation von Nindies Showcase in dieser Woche auf den Weg gebracht wird.

Die Sendung wird an diesem Mittwoch, dem 20. März, um 9 Uhr mittags (12 Uhr ET) ausgestrahlt (also um 17 Uhr MEZ). Laut einer kurzen Pressemitteilung wird die Show „ungefähr 30 Minuten Informationen zu Indie-Spielen für Nintendo Switch“ enthalten.

Interessanterweise bezeichnet der Nintendo of Europe Twitter-Account das Ereignis als „Ninties of America Nindies Showcase“.

Tune in this Wednesday, March 20 at 9am PT for a new #Nindies Showcase video presentation featuring about 30 minutes of information on indie games coming to #NintendoSwitch!

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18. März 2019