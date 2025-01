Neues Avatar-Spiel in Entwicklung!

Avatar – Der Herr der Elemente ist ein Klassiker. IMDB listet die Serie auf Platz 7 der besten Serien aller Zeiten, seit ihrem Erscheinen im Jahr 2005 hat sie nichts von ihrer Popularität verloren. Die Fortsetzung um Die Legende von Korra, Comics, Bücher und zuletzt die Neuinterpretation auf Netflix führen die beliebte Geschichte um den Avatar weiter. Nur im Bereich der Videospiele sieht es mager aus. Das 2023 erschienene Quest for Balance war eine Enttäuschung, auch davor lassen sich keine wirklich großen, erfolgreichen Titel finden.

Die Paramount Game Studios und Saber Interactive wollen dies in naher Zukunft aber ändern. Entstehen soll ein Triple-A Rollenspiel im Avatar Universum, dessen genauer Releasezeitraum allerdings noch nicht bekannt gegeben wurde. Der Titel soll sich wohl noch in einem ziemlich frühen Entwicklungsstadium befinden, klar ist allerdings schon jetzt dass es für Konsole und PC erscheinen soll.

Als Spieler sollen wir in die Rolle eines neuen Avatars schlüpfen und die vier Elemente meistern. In der immersiven Spielwelt treffen wir Entscheidungen und bestreiten dynamische Kämpfe mit Gefährten – alles was wir aus klassischen Rollenspielen kennen. Zeitlich soll die Handlung tausende Jahre vor den Ereignissen um Aang stattfinden, schon bekannte Charaktere werden uns als aller Wahrscheinlichkeit nach also nicht begegnen.

Saber Interactive hat zuletzt das gut bewertete Warhammer 40.000: Space Marine 2 entwickelt, davor waren sie unter anderem für den Port von The Witcher 3 für die Nintendo Switch verantwortlich. Fähige Hände also die sich der Sache annehmen, man darf auf jeden Fall gespannt sein, was sie aus der Avatar-Lizenz machen.