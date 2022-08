Neuer Trailer zu Pokemon Karmesin/Purpur zeigt neue Gameplaymechaniken

Die neunte Generation von Pokemon: Pokemon Karmesin und Pupur - (c) Nintendo

Pokemon-Fans haben den 18. November sicher mit einem roten Kreuz im Kalender versehen, denn dann erscheinen Pokemon Karmesin und Purpur. Da es damit bis zur mittlerweile neunten Generation der Hauptspiele nicht mehr lange dauert, veröffentlicht Nintendo immer mehr Details. Nun stellt Nintendo neue Gameplay-Features, Charaktere und Pokemon vor. Außerdem bekommen wir neue Einblicke in die Region Paldea.

Neues Hauptfeature: Terakristallisierung

Jedes der letzten Pokemonspiele der Hauptreihe fügte eine Spielmechanik hinzu, welches die Pokemonkämpfe von ihren Vorgängern abheben lassen sollte. Statt mächtige Z-Attacken wie in Pokemon Sonne und Mond oder riesig-werdende Pokemon dank Dynamaximierung in Pokemon Schwert und Schild, können Spieler nun auf die Terakristallisierung zurückgreifen.

Was macht die Terakristallisierung? Jedes Pokemon hat einen Teratypen, den es nach der Terakristallisierung annimmt. Setzt dieses Pokemon dann einen Angriff entsprechend seines Teratypen ein, so wird dieser verstärkt. Bei der Verwandlung wächst einem Pokemon einer Krone gleichend ein Juwel auf dem Kopf und sein Körper fängt an zu funkeln wie ein Edelstein.

Im Trailer sehen wir, dass die drei Starterpokemon einen Teratypen entsprechend ihres Grundtypes Feuer, Pflanze und Wasser haben. Aber wir sehen auch das Normal-Pokemon Evoli, mit den Teratypen Pflanze und Wasser – demnach können Spieler den Typen ihres Pokemon im Kampf ändern, um einen strategischen Vorteil zu erhalten.

Eine neue Generation, eine neue Region: Das ist Paldea!

Paldea ist eine von Spanien und Portugal inspirierte Region, die mit weitläufigen Steppen und lebhaften, bunten Städten ein Abenteuer verspricht. In ihr ist der Spieler entweder Schüler in der “Orangen-Akademie” (Karmesin) oder der “Trauben-Akademie” (Purpur). Da es sich um eine Lehranstalt im Pokemonuniversum handelt, müssen sich Spieler natürlich nicht mit Mathematik und Physik herumschlagen. Stattdessen gibt uns der hiesige Direktor Clavel eine ganz besondere Projektaufgabe: Eine Schatzsuche. Welcher “Schatz” damit genau gemeint ist, lässt der Trailer noch offen.

Dennoch verrät der Trailer, dass es drei große Geschichten geben wird. Eine der drei soll wieder die klassischen acht Arenen beinhalten, um der “Champ” der Region zu werden. Aber anders als in Vorgängern, bleibt es dem Spieler überlassen in welcher Reihenfolge er die Arenen bestreitet. Pokemon Karmesin und Purpur bieten nämlich das erste Mal in der Pokemon-Geschichte eine echte Open World.

Legendäre Pokemon in Karmesin und Purpur werden zum “Alles-Taxi”

Um die Reise ein wenig angenehmer zu machen, können die legendären Pokemon Koraidon (Karmesin) und Miraidon (Purpur) als Reittiere verwendet werden. Dabei sehen sie aus wie Motorräder und tragen dich so über Graslandschaften, Gewässer, aber auch durch die Lüfte.

Gemeinsam stark: Koop und Raids

Es wurden auch neue Details zu den Koop-Möglichkeiten der Spiele gezeigt. So kannst du mit bis zu drei anderen Mitspielern Paldea erkunden. Um mit anderen zusammenzuspielen, triffst du dich bei einem sogenannten “Freundeskreis“. Dort spawnen quasi die Mitspieler. Es kann dann weiterhin noch auf Koraidon und Miraidon geritten werden, vier Pokemon-Trainer, die die Gegend auf ihren legendären Pokemon unsicher machen steht dann nichts mehr im Weg.

Wer nach Pokemon mit seltenem Teratypen sucht, der findet diese in den sogenannten Tera-Raids. Hier können bis zu vier Spieler versuchen, gleichzeitig ein besonders starkes Pokemon zu besiegen. Ist es besiegt, lässt es sich dann auch mit einem Pokeball einfangen.

Neue Pokemon vorgestellt, darunter ein Bekanntes

Der neueste Trailer zu Pokemon Karmesin und Purpur enthüllt auch noch drei Pokemon, eine kurze Vorstellungsrunde:

Hefel: Hefel ist ein Feen-Pokemon und hat die Fähigkeit Tempomacher . Seine großen Ohren erinnern an Brötchen und sein Atem enthält Hefe, womit es seine Umgebung zum Gären bringen kann.

Hefel ist ein und hat die Fähigkeit . Seine großen Ohren erinnern an Brötchen und sein Atem enthält Hefe, womit es seine Umgebung zum Gären bringen kann. Kolowal : Kolowal ist ein walartiges Pokemon und verfügt durch seine Muskeln über eine beachtliche Durchschlagskraft. Es ist ein Eis-Pokemon und hat entweder die Fähigkeit Speckschicht oder Schneescharrer .

: Kolowal ist ein walartiges Pokemon und verfügt durch seine Muskeln über eine beachtliche Durchschlagskraft. Es ist ein und hat entweder die Fähigkeit oder . Paldea-Felino: Die Paldea-Form von Felino bedeckt ihre Haut mit einer giftigen Schleimschicht und soll von eher träger Natur sein. Es ist ein Gift-Boden-Pokemon und hat Giftdorn oder H2O-Absorber als Fähigkeit. Ob die Weiterentwicklung des regulären Felino, Morlord, auch eine Paldeaform erhält, ist bisher nicht bestätigt.

