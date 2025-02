Neue Spiele im Xbox Game Pass: Watch Dogs: Legion, EA Sports F1 24 und mehr!

Microsoft hat drei neue Titel für den Xbox Game Pass im Februar 2025 bestätigt. Das Lineup der zweiten Welle ist zwar nicht besonders umfangreich, besteht jedoch hauptsächlich aus AAA-Titeln, die erstmals im Xbox Game Pass erscheinen. Anfang 2025 begann der Abodienst von Microsoft stark, indem allein im Januar 13 neue Spiele hinzugefügt wurden. Zum Monatswechsel hat sich die Veröffentlichungsrate jedoch erheblich verlangsamt, sodass das Wave-1-Lineup im Februar nur vier Titel umfasste.

Am 18. Februar 2025 stellte Microsoft die zweite Welle der Spieleliste für diesen Monat vor, die mit nur drei Titeln noch kleiner ausfällt als die erste Welle. Die neu bestätigten Spiele sind EA Sports F1 24, Warhammer 40.000: Rogue Trader und Watch Dogs: Legion. Keines dieser Spiele ist eine Day-One-Veröffentlichung, und keines war zuvor im Microsoft-Inhaltskatalog enthalten.

Noch bevor die Abonnenten diese Spiele erreichen, wird am selben Tag Avowed um 19 Uhr im Xbox Game Pass Ultimate veröffentlicht. EA Sports F1 24 und Warhammer 40.000: Rogue Trader werden voraussichtlich am Donnerstag, dem 20. Februar 2025, verfügbar sein. Während die meisten Titel, die nicht am ersten Tag erscheinen, bis 10 Uhr in der Abonnement-Bibliothek eintreffen, werden Spiele, die über den Xbox Game Pass in den EA Play-Katalog aufgenommen werden, oft erst später am Tag veröffentlicht.

Lineup für den Xbox Game Pass im Februar 2025

Formel-1-Fans, die auf EA Sports F1 24 gespannt sind, müssen sich also möglicherweise etwas gedulden, bis die Rennsimulation von Codemasters am 20. Februar 2025 erscheint. Watch Dogs: Legion wird am 25. Februar 2025 veröffentlicht und rundet die Neuzugänge in diesem Monat ab. Es ist der dritte und letzte Teil der Open-World-Hacker-Reihe von Ubisoft und schließt sich Watch Dogs 2 an, das seit Juli 2022 im Xbox Game Pass verfügbar ist.

Watch Dogs: Legion ist der einzige Titel aus der zweiten Februar-Welle, der auch im Standard-Xbox Game Pass verfügbar sein wird. Die nächste bestätigte Veröffentlichung nach diesem Monat ist Atomfall, ein postapokalyptisches Survival-Spiel, das am 27. März 2025 sein Debüt auf dem Dienst feiern wird. Das Lineup der ersten Welle für März 2025 wird voraussichtlich am oder um den 4. März bekannt gegeben, da Microsoft neue Titel oft an einem Dienstag veröffentlicht.

Am 28. Februar 2025 verliert der Abonnementdienst neun Spiele, was insgesamt 16 monatlichen Streichungen entspricht – ein erheblicher Nettoverlust für die Bibliothek in diesem Monat.

Quelle: Gamerant