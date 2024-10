Neue Philips Evnia 5000 Monitore 27M2C5501 und 32M2C5501

Philips hat zwei neue Monitor Modelle aus der Gaming-Serie Evnia 5000 vorgestellt: den 27-Zoll Philips Evnia 27M2C5501 und den 31,5-Zoll Philips Evnia 32M2C5501.

Beide Monitore sind für ein intensives Spielerlebnis konzipiert und bieten QHD Fast VA-Panels, eine Bildwiederholrate von 180 Hz und eine Reaktionszeit von 0,5 ms MPRT mit Smart MBR-Funktion. Zusätzlich verfügen sie über HDR10 und eine KI-optimierte Ambiglow-Beleuchtung, die für eine immersive Spielatmosphäre sorgt.

Folge uns bei Google News

Die Monitore bieten eine hohe Geschwindigkeit und Präzision, ideal für ambitionierte Gamer. Die Curved Fast VA-Panels in Kombination mit der hohen Bildwiederholrate und der geringen Eingabeverzögerung sorgen für schnelle, präzise und flüssige Darstellungen ohne Tearing, Smearing oder Unschärfe. Dies ermöglicht ein ungestörtes Spielvergnügen.

Dank High Dynamic Range bieten die Monitore eine atemberaubende Helligkeit, idealen Kontrast und satte Farben, was für ein fesselndes visuelles Erlebnis sorgt. Die QHD-Auflösung (2560 x 1440) bietet eine hohe Pixeldichte, die lebensechte Darstellungen ermöglicht und ein optimales Gleichgewicht zwischen GPU-Leistung und Bildqualität bietet. Die KI-optimierte Ambiglow-Beleuchtung passt ihre Farben an den Videoinhalt an, was das visuelle Erlebnis noch intensiver macht.

Für Komfort und Ergonomie bei langen Spielsitzungen sorgen Funktionen wie der LowBlue-Modus, Flicker-Free-Technologie und eine Anti-Glare-Beschichtung, die die Augenbelastung reduzieren. Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Displays ermöglichen es den Nutzern, eine optimale Körperhaltung einzunehmen.

Die Modelle Philips Evnia 27M2C5501 und Philips Evnia 32M2C5501 sind ab sofort erhältlich. Der 27M2C5501 kostet 249,00 EUR und der 32M2C5501 ist für 299,00 EUerhältlich.