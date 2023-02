Philips Evnia 27M2C5500W – Hardware Review

Philips bringt einen Gaming Monitor auf den Markt und leistet dabei gute Arbeit.

Der Philips Evnia 27M2C5500W Monitor wurde vor einiger Zeit von dem Unternehmen angekündigt und bietet Spielern einiges an Features. Doch kann der Curved Monitor überzeugen?

Ich persönlich hatte zuvor noch nie einen Monitor von Philips vor Augen, lediglich einige Fernseher kursieren in der Familie umher. Das Philips gute Fernseher bauen können, an denen sich getrost auch mal eine Konsole anschließen lässt, ist bekannt. Doch im allgemeinen stechen sie bei der Frage eines Gaming Monitors nicht heraus. Mit Marken wie Asus, Sony oder Samung wieder der Markt von einigen Herstellern bereits durchaus dominiert und auch günstige Marken wie Grundig oder BenQ halten sich wackern auf den Beinen.

Der neue Philips Evnia 27M2C5500W Monitor bietet einiges an Features, die ich euch hier einmal kurz aufliste:

AMD FreeSync Premium Pro für ein glattes, reibungsloses HDR-Gaming

Ultraschnelle Bildwiederholrate von 240 Hz für ein nahezu verzögerungsfreies Gaming

Curved 1000R Display für ein immersives Spielerlebnis

DisplayHDR 400 für naturgetreue, herausragende Darstellungen

QHD (2560 x 1440) für atemberaubend kristallklare Bilder

Schnelles VA-Panel mit bis zu 1 ms GtG

MultiView für zwei angeschlossene Geräte und deren gleichzeitiger Anzeige

Wie bereits schon erwähnt, handelt ist sich bei dem Bildschirm um einem Curved Monitor. Mit einer Wölbung von 1000R tue ich mich aber ehrlich gesagt wahnsinnig schwer. Auch nach ein paar Tagen der Nutzung in denen ich Hogwarts Legacy gespielt habe, konnte ich mich an die starke Wölbung nur schlecht gewöhnen. Mit 27 Zoll hat der Evnia Monitor eine angenehme Größe und findet auch auf kleineren Schreibtischen, wie zum Beispiel bei mir, platz.

Alles Wichtige ist dabei

Der Monitor wiegt aufgebaut knapp 6 Kilo, ist also nicht sonderlich schwer. Er kostet um die 450 Euro und in Paket ist alles dabei, was ihr für den Aufbau benötigt. Neben Stromkabel liegen auch ein HDMI Kabel, ein DisplayPort Kabel und ein USB-A-auf-USB-B Kabel bei. Auch an Anschlüssen wurde beim Philips Evnia 27M2C5500W nicht gegeizt. Insgesamt haben wir 2x HDMI, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB-Hub und 4x USB 3.0 Typ A (2 davon als Schnelllader). Auch einen Audio-Ausgang gibt es, an dem ihr Kopfhörer oder Boxen anschließen könnt.

Der Aufbau des Monitors gestaltet sich relativ einfach. Der Fuß wird mit einer Schraube an der Halterung befestigt und diese wieder wird ganz einfach an den Bildschirm dran geklippt. Für den Aufbau wird keinerlei Werkzeug benötigt. Der Ständer ist Höhenverstellbar und kann den Bildschirm sowohl nach oben und unten, als auch nach links und rechts neigen. Hat man die Kabel angeschlossen, kann es auch schon mit der Einstellung los gehen. Es gibt jene Menge Einstellungsmöglichkeiten, die ihr nach euren Vorlieben anpassen könnt. Für alle die sich darin nicht so lange verlieren wollen, können einen aus mehreren Modi Auswählen und direkt loslegen. Alle Einstellungen können mit einer einzigen Taste hinten am Bildschirm vorgenommen. Hier empfiehlt es sich Anfangs das Quick-Start-Manual sich nebenhin zu legen.

Tolle und klare Farben

Der Bildschirm besitzt eine Bildwiederholrate von 240 Hz und es wird ein 8 Bit Panel mit maximal 400 cd/m2 Helligkeit verwendet. Hierbei sollte gesagt werden, das HDR400 nur Kurzzeitig erreicht werden muss von einem Monitor der HDR400 verifiziert ist. Wichtig ist allerdings, dass sie stabile 320 Candela pro Quadratmeter halten können und das schaffen auch andere Bildschirme ohne HDR. Die Angabe als Key Feature klingt zwar schön, ist allerdings nichts Besonderes. Soweit die Theorie.

Als Grafikerin habe ich daheim zwei Monitor stehen, einen Gaming Monitor und einen speziellen Grafik Monitor. Ich habe den Philips Evnia 27M2C5500W einmal neben meinen Asus Gaming Monitor angeschlossen, als auch neben meinen HP Grafik Monitor. Kurz gesagt, ich war begeistert. Auch wenn ich mich mit der Wölbung schwer tue, stinken meine beiden anderen Monitore gegen die kräftigen Farben des Evnia total ab. Egal ob in einem der vorgefertigten Modi, als auch in Einstellungen die ich selbst per Hand vorgenommen habe. Zudem ist die Einstellung des Bildschirms wirklich angenehm, da Philips auf eine gute Nutzerfreundlichkeit geachtet hat. Mit seinen 240 Hz ist der Bildschirm auch durchaus für Profi E-Sportler geeignet.

MultiView als nice-to-have

Wie bereits schon vorher erwähnt, hat der Evnia Monitor einige Anschlüsse und unterstützt auch MultiView. Hierbei könnt ihr 2 Geräte gleichzeitig an den Bildschirm anschließen und diese geteilt darauf Anzeigen lassen. Grundlegend könnte man so einen PC und eine Konsole gleichzeitig verwenden. Die Technik ist eine nette Angelegenheit, persönlich finde ich die Funktion bei einem 27 Zoll Bildschirm unnötig. Würde man jetzt zwei PCs anschließen, aufgrund von Arbeit dann ist das sicherlich ganz nett, aber für den Gaming Bereich stehe ich darin keinerlei nutzen. Wer neben dem Spielen etwas googeln möchte, ist mit einem zweiten Bildschirm oder einem Smartphone wesentlich besser beraten.

Keep it simple

Der Spruch trifft nicht nur auf das Interface der Einstellungsmöglichkeiten zu, sondern auch auf das allgemeine Design des Philips Evnia 27M2C5500W. Philips hat auf unnötigen Schnick-Schnack verzichtet, sondern für den Monitor ein klares Design gewählt. Das gefällt mir gut. Gaming Monitor als auch Gaming Laptops protzen mit ausgefallenen Designs, die cool aussehen. Doch zum zocken braucht man das alles einfach nicht, denn immerhin möchte ich mich auf das Game konzentrieren.

Ein Manko hat das Design allerdings für mich. Der große V-förmige Standfuß. Da mein Schreibtisch eher klein ist, was dem Schnitt meiner Wohnung geschuldet ist, nimmt er doch wirklich sehr viel Raum ein. Natürlich ist Philips mit dieser Designentscheidung nicht allein. V-förmige Standfüße nutzen viele Hersteller und ich störe mich schon seit Jahren daran.

Fazit zum Philips Evnia 27M2C5500W

Alles im allem ist der Philips Evnia 27M2C5500W Monitor ein überraschend guter Bildschirm. Auch wenn ich mich nach 3 Wochen testen noch nicht ganz an die 1000R Wölbung gewöhnen konnte, überzeugt der 27 Zoll Monitor mit seiner Leistung. Das 8 Bit Panel konnte mich auf ganzer Linie überzeugen und Philips hat hier eine sehr gute Arbeit geleistet. Aufbau und Einstellung sind einfach und übersichtlich und dank des cleanen Designs, wird man nicht von unnötigen Schnick-Schnack abgelenkt. Die MultiView Funktion ist zum Arbeiten an sich eine ganz nette Sache, fürs Gaming selbst aber irrelevant.

Der Preis des Bildschirms schwankt zurzeit zwischen 400 und 500 €. Als ich jetzt mal nachgesehen habe, lag der Preis größtenteils bei rund 450 €. Ob man das Geld für den Bildschirm ausgeben möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Ich persönlich finde den Preis etwas happig und würde mir das zweimal überlegen. Wer sich aber dafür entscheidet, wird definitiv nicht enttäuscht werden.

